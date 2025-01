Milan, il mercato delle punte: le ultime su Gimenez, ma non solo

Dopo una notte di intense contrattazioni, il Milan attende oggi la risposta definitiva del Feyenoord per Santiago Gimenez. L’agente dell’attaccante, Rafaela Pimenta, ha lavorato con Giorgio Furlani per sbloccare l’affare, con le parti sempre più vicine.

Trasferimento di Gimenez quasi completato: l'attaccante potrebbe non giocare contro l'Ajax



Se il Milan aumentasse ancora una volta l'offerta e la cifra per il trasferimento si attestasse tra i 35 e i 40 milioni, Gimenez si trasferirebbe immediatamente in Italia



Gli olandesi, per lasciar partire il loro gioiello, chiedono 40 milioni, mentre il Milan secondo alcune voci si sarebbe spinto fino a 35 milioni, mentre altre parlano di una cifra inferiore. Il club rossonero spera in una fumata bianca, che potrebbe arrivare nelle prossime ore per una trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo.

L’arrivo di Gimenez è legato alla cessione di Alvaro Morata, destinato al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Se l’operazione per il messicano andrà in porto, lo spagnolo partirà. Altrimenti, il Milan dovrà trovare un’alternativa nei pochi giorni di mercato rimasti.

Milan, non solo Gimenez

La vera sorpresa riguarda Joao Felix. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan sta riprendendo i contatti con il Chelsea per il prestito dell’attaccante portoghese, richiesto da Sergio Conceiçao. L’affare sembrava complicato, ma il rientro a Londra di David Datro Fofana ha liberato uno slot per i prestiti, rendendo l’operazione più concreta.

Gli ottimi rapporti con Jorge Mendes, agente di Joao Felix, potrebbero agevolare l’affare, ma il tempo stringe e i rossoneri devono muoversi in fretta. Il rinforzo in attacco, dopo il “fallimento” di Morata, è indispensabile e Conceicao ha Joao Felix messo in testa alla sua lista di desideri.

