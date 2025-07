Pronostico CFR Cluj-Paksi: statistiche, analisi e quote Europa League

Il ritorno del primo turno preliminare di Europa League tra CFR Cluj e Paksi SE si preannuncia come uno degli incontri più interessanti di questa fase della competizione europea. Dopo lo 0-0 dell’andata, il confronto resta apertissimo e la posta in palio è alta: la vincente affronterà il Lugano per l’accesso ai gironi. L’esperienza internazionale dei rumeni e la sorprendente solidità difensiva degli ungheresi rendono la sfida ancora più incerta e affascinante.

Statistiche chiave: il Cluj cerca di sfruttare il fattore casa

Il CFR Cluj arriva a questo appuntamento forte di una striscia positiva di 18 risultati utili consecutivi tra le mura amiche e punta a sfruttare al massimo il vantaggio del fattore campo. La squadra rumena, reduce dalla vittoria in campionato contro l’Unirea e dalla sconfitta in Supercoppa con la Steaua, ha dimostrato una notevole propensione a chiudere in vantaggio il primo tempo, con una percentuale del 52% contro il 43% del Paksi.

CFR Cluj : 18 risultati utili consecutivi in casa

: 18 risultati utili consecutivi in casa Paksi : imbattuto da 4 trasferte

: imbattuto da 4 trasferte Vittorie dopo vantaggio iniziale: 81% per entrambe

Cluj : 20% di successi dopo essere andato in svantaggio (contro l’11% del Paksi )

: 20% di successi dopo essere andato in svantaggio (contro l’11% del ) Paksi : media gol in trasferta 2.37

: media gol in trasferta 2.37 Cluj: media gol casalinghi 2.07

Entrambe le formazioni hanno dimostrato grande efficacia nel mantenere il vantaggio, ma il dato sulle rimonte pende a favore dei rumeni. La gara d’andata ha visto una solida difesa del Paksi, ma la mancanza di partite ufficiali in stagione potrebbe pesare nel finale.

Le quote e i pronostici degli esperti indicano il CFR Cluj come favorito:

Esito Probabilità Vittoria Cluj 58% Pareggio 26% Vittoria Paksi 16% Under 2.5 64% NoGoal 61% Previsione 2-0 Cluj 18%

La partita promette quindi equilibrio, ma la capacità del Cluj di sfruttare il fattore casa e gestire i momenti chiave potrebbe risultare decisiva.

In conclusione, lo 0-0 dell’andata lascia aperto ogni scenario, ma l’esperienza internazionale e la solidità casalinga rendono il CFR Cluj favorito per il passaggio del turno. Le quote sottolineano la probabilità di una gara tattica e con pochi gol (Under 2.5 e NoGoal), mentre il risultato più atteso dagli analisti è il 2-0 per i padroni di casa. Resta comunque da non sottovalutare la determinazione degli ungheresi, pronti a sfruttare ogni minima occasione. Segui i nostri approfondimenti per scoprire tutte le analisi e restare aggiornato sui prossimi sviluppi delle competizioni europee!