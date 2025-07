Il TG di Sport.it del 16 luglio 2025

Dal calcio al ciclismo, passando per il tennis. Ecco le notizie sportive più importanti della giornata di oggi:

In casa Juventus, continuano i tentativi per arrivare a Jadon Sancho, mentre Conceicao sembra destinato alla permanenza in bianconero.

A Napoli, invece, arriva Lucca, mentre si lavora anche per Ndoye e Grealish.

A Milano, sponda Inter, si valuta Ademola Lookman per rinforzare l’attacco e rimanere ai vertici del calcio italiano.

Nel mondo del tennis, dopo la storica vittoria a Wimbledon, Sinner è vicino al Career Grand Slam.

Chiudiamo con il ciclismo e con Pogacar che diventa il ciclista più pagato di sempre, con entrate tra i 9 e gli 11 milioni di euro all’anno.