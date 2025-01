Calciomercato Napoli, doppio colpo per chiudere il mercato: tutto su Garnacho e Comuzzo

Calciomercato Napoli, doppio colpo per chiudere il mercato: il club di Aurelio De Laurentiis spinge per chiudere le trattative di Garnacho e Comuzzo. Gli azzurri sono pronti a rinforzarsi per la fase decisiva della stagione. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno lavorando per regalare ad Antonio Conte due rinforzi di spessore: Pietro Comuzzo e Alejandro Garnacho. Due operazioni ambiziose, per un totale di 90 milioni di euro, che rappresenterebbero un salto di qualità immediato e un investimento importante per il futuro.

Per Comuzzo trattativa ancora aperta, per Garnacho c’è il nodo del prezzo

Il difensore della Fiorentina ha già dato il suo assenso al trasferimento, ma l’accordo tra i club non è ancora stato trovato. Il Napoli ha offerto 30 milioni più bonus, mentre la Fiorentina ne chiede 40, mantenendo al momento il punto. Tuttavia, i contatti tra le due società sono costanti e la sensazione è che un compromesso possa essere raggiunto a breve. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per definire l’affare e permettere a Comuzzo di vestire la maglia azzurra.

Più complicata la trattativa per Alejandro Garnacho. In Argentina alcuni media danno già per concluso il suo trasferimento al Napoli, ma la realtà è ben diversa. Il Manchester United chiede 70 milioni, mentre De Laurentiis si è spinto fino a 60 milioni, senza intenzione di rilanciare ulteriormente. La distanza non è incolmabile, ma l’offerta del Napoli potrebbe essere definitiva.

Amuzu come alternativa low-cost all’argentino

Per non farsi trovare impreparato, il ds Manna sta valutando anche delle alternative. Un nome concreto è Francis Amuzu, esterno offensivo dell’Anderlecht. Il costo del cartellino si aggira intorno agli 8 milioni di euro, un investimento nettamente inferiore rispetto a quello necessario per Garnacho. Tuttavia, il talento belga non ha lo stesso impatto tecnico del giocatore argentino.

Conte si accontenterebbe di una soluzione alternativa o pretenderà lo sforzo finale per Garnacho? Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro del mercato azzurro.

