Europa League, una bella Roma regola l’Eintracht e raggiunge con merito i playoff per gli ottavi

Claudio Ranieri ha cambiato la Roma. Perlomeno per quanto riguarda l’impegno, l’attenzione e la voglia di lottare in campo. L’allenatore romano non sarà l’unico artefice del risveglio giallorosso, ma di sicuro ci ha messo del suo. La situazione in Europa League, che a un certo punto sembrava disperata, è tornata a sorridere alla Roma nonostante la sconfitta di misura subita sul difficile campo dell’AZ, in Olanda.

Con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, però, solo una vittoria poteva assicurare l’approdo ai playoff della competizione. Un’impresa non semplice contro un avversario ostico, che la Roma ha affrontato con il piglio delle serate migliori, anche se l’inizio è stato faticoso, perché gli ospiti erano messi bene in campo e hanno creato più di un’azione pericolosa.

Ma la prima vera occasione ce l’hanno gli uomini di Ranieri al 15′, quando Dovbik, su un assist al bacio di Angelinho, dimostra di essere un centravanti vecchia maniera ma non certo veloce nelle esecuzioni, mandando un sinistro macchinoso alto sopra la traversa. I giallorossi prendono fiducia e cercano di sfondare, ma è Svilar al 23′ a dire di no a Larsson. Al 26′ la Roma chiede un rigore per un doppio intervento dubbio in area, ma l’arbitro lascia proseguire.

Roma, approdo meritato ai playoff

Gli uomini di Ranieri vanno vicini al gol al 36′, quando un colpo di testa morbido di Hummels sorprende il portiere ma si stampa sul palo. La Roma intensifica gli attacchi e passa proprio allo scadere. Cross di Mancini dalla fascia destra, sulla palla si avventa Angelinho che con un piatto di sinistro al volo batte Trapp. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

La Roma sa che mantenere il vantaggio è indispensabile per avere la certezza del passaggio del turno, ma già al 1′ Svilar è costretto a risolvere una situazione complicata nella sua area. I giallorossi stremano una altro paio di volte, ma i tedeschi non sono precisi sotto porta. Ma al 69′ gli uomini di Ranieri raddoppiano con un tocco sottomisura di Shomurodov, che trafigge Trapp su uno splendido lancio di Soulè.

Di fatto, è il gol che chiude la partita e che lania la Roma ai playoff di Europa League. Un traguardo importante, che a un certo punto della stagione sembrava molto difficile, ma che questa “nuova Roma” di Ranieri ha saputo conquistare con merito e caparbietà.

Leggi anche: