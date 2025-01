A Udine una Roma tenace la ribalta nel secondo tempo: decisivi due rigori trasformati da Pellegrini e Dovbyk

Udinese-Roma 1-2, i giallorossi con tenacia recuperano una partita iniziata male: decisivi i due rigori messi a segno da Pellegrini e Dovbyk. I giallorossi di Ranieri proseguono così la loro striscia positiva in campionato, portandosi a sei risultati utili consecutivi grazie alla vittoria alla ‘BluEnergy Arena’. I friulani, invece, restano a secco di successi da cinque turni, dopo il pesante ko subito la scorsa settimana contro il Como.

Primo tempo: Roma spreca, Lucca colpisce

La gara parte subito in salita per l’Udinese, che al 9′ perde Isaak TourĂ© per un infortunio al ginocchio, costringendo il tecnico Runjaic a inserire Kabasele. Proprio il neoentrato crea il primo pericolo al 22′, sfiorando il gol di testa su un calcio piazzato.

La Roma cresce e inizia a premere: prima Rensch impegna il portiere Sava con un tiro sul primo palo (25′), poi è N’Dicka a sfiorare il gol sugli sviluppi di un corner, senza trovare però lo specchio. Al 31′, ottima azione orchestrata da Angelino, che serve un cross per Pisilli, il cui colpo di testa termina fuori di poco.

Nonostante la pressione giallorossa, è l’Udinese a sbloccare la partita al 37′: su una punizione di Lovric, Pellegrini scivola, permettendo a Lorenzo Lucca di calciare con potenza e battere Svilar, portando i friulani avanti.

Ripresa: la Roma ribalta il match con due rigori

La Roma rientra in campo con un atteggiamento piĂą aggressivo e con il primo cambio: Shomurodov prende il posto di Celik, con Rensch che arretra in difesa e Baldanzi avanzato come esterno di centrocampo. L’approccio paga subito: al 48′, Kabasele tocca di mano in area su un cross di Pellegrini, e il capitano giallorosso trasforma con freddezza il rigore del pareggio.

L’Udinese spreca una clamorosa occasione per riportarsi in vantaggio al 56′: Pajero ruba palla a Mancini, si invola verso la porta, ma preferisce calciare anzichĂ© servire un liberissimo Thauvin, consegnando il pallone a Svilar. La Roma approfitta dell’errore al 62′: in contropiede, Shomurodov serve in area El Shaarawy, che viene atterrato da Sava. Sul secondo rigore della partita si presenta Dovbyk, che spiazza il portiere e firma il 2-1.

Da lì in avanti, la squadra di Ranieri controlla il match con un baricentro basso e ripartenze veloci, resistendo agli assalti di un’Udinese volenterosa ma inefficace.

Leggi anche: