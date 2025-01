Lecce-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi concede riposo a Barella, Giampaolo con il dubbio Dorgu

Lecce-Inter probabili formazioni del match valido per la ventiduesima giornata della Serie A in programma oggi alle 18 al “Via del Mare”. In Salento arrivano i nerazzurri, autentica bestia nera di Giampaolo contro i quali l’attuale allenatore del Lecce non ha mai vinto. Partita importante per i giallorossi per non sprofondare in zona retrocessione ed altrettanto per l’Inter, determinata a non perdere il treno del Napoli capolista e dell’Atalanta tornata a vincere.

Come arriva il Lecce

Il Lecce cerca riscatto dopo il ko contro il Cagliari e punta a sorprendere l’Inter al Via del Mare. Giampaolo deve fare i conti con diverse assenze: Rebic è squalificato, mentre Gaspar, Rafia, Banda, Marchwinski, e Berisha restano indisponibili.

In difesa torna Gallo, che potrebbe essere schierato titolare al posto di Dorgu, quest’ultimo pronto comunque a giocare come esterno d’attacco. Davanti a Falcone, la retroguardia sarà composta da Guilbert, Baschirotto, Jean, e uno tra Gallo e Dorgu. A centrocampo spazio al trio formato da Pierret, Coulibaly, e Helgason. In attacco il tridente vedrà Morente a sinistra, Krstovic al centro, e il ballottaggio tra Dorgu e Pierotti sulla destra.

Come arriva l’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce da un buon momento, recupera Bisseck, che però partirà dalla panchina. Restano fuori Acerbi e Calhanoglu. Possibili rotazioni rispetto alle ultime gare: a centrocampo turno di riposo per Barella, con Frattesi al suo posto, mentre Zielinski potrebbe sostituire Asllani in regia. Completa il reparto Mkhitaryan.

Sulle fasce, probabile avvicendamento tra Carlos Augusto, che dovrebbe rilevare Dimarco a sinistra, e Dumfries, confermato a destra nonostante la diffida. In difesa Bastoni, De Vrij, e Darmian saranno i pilastri davanti a Sommer. In attacco, nessuna sorpresa: il tandem Lautaro Martinez e Thuram guiderà l’offensiva nerazzurra.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti (Dorgu), Krstovic, Morente.

Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, De Vrij, Darmian; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.

Leggi anche: