Il Bologna prima va sotto, poi sfiora il colpaccio al “Castellani”: Vasquez tiene a galla l’Empoli

Empoli-Bologna 1-1, i rossoblu vanno sotto nel primo tempo, poi sfiorano il colpaccio al “Castellani”: il portiere Vasquez tiene a galla gli azzurri. Finisce in parità la sfida tra Empoli e Bologna valida per il 22° turno di Serie A. Un gol per tempo decide l’incontro: al vantaggio di Colombo al 24’, risponde Dominguez al 44’. Per la squadra di Italiano è il terzo pareggio nelle ultime quattro partite, mentre l’Empoli muove la classifica, interrompendo una striscia negativa.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 1-1 #EmpoliBologna



Portiamo a casa un punto!

Avanti con Colombo, pareggia il Bologna con Dominguez; al #CarloCastellani #ComputerGrossArena finisce 1-1 pic.twitter.com/dMoHwpFopk — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 25, 2025

Colombo apre, Dominguez risponde nel finale di primo tempo

Il primo tempo si gioca su ritmi equilibrati, ma è l’Empoli a trovare il vantaggio al 24′. Fazzini guida l’azione servendo Pezzella, che dalla sinistra mette un cross preciso per Colombo: l’attaccante, di prima intenzione, gira il pallone alle spalle di Skorupski.

I padroni di casa sfiorano il raddoppio al 33′, quando Gyasi serve ancora Colombo, anticipato però da Lucumì al momento decisivo. La partita sembra indirizzarsi verso l’intervallo sull’1-0, ma al 44’ arriva il pari del Bologna: Lykogiannis disegna un cross perfetto per Dominguez, che al volo batte Vasquez, non impeccabile sul suo palo.

Vasquez decisivo nella ripresa

Nel secondo tempo, la partita si apre e fioccano le occasioni. Al 49’ il Bologna va vicino al vantaggio con Odgaard, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Viti. L’Empoli risponde al 51’ con una combinazione tra Colombo ed Esposito, ma Lucumì interviene con un ripiegamento provvidenziale.

Il portiere azzurro Vasquez è protagonista assoluto nel finale, salvando il risultato prima con una parata su Odgaard al 73’ e poi con un intervento straordinario su una girata ravvicinata di Beukema all’80’. Queste parate valgono mezzo punto per i toscani, che resistono fino al triplice fischio. Da segnalare l’infortunio di Lykogiannis, uscito al 76’ e sostituito da Miranda. Una tegola per il Bologna, che perde una delle sue pedine fondamentali sulla fascia.

