Calciomercato, non solo Gimenez per il Milan: nel mirino l’attaccante del Bologna, la proposta

Calciomercato Milan, i rossoneri non si fermano al lavoro per Santiago Gimenez e puntano decisi su Riccardo Orsolini in questa sessione di gennaio. Mentre proseguono i contatti con il Feyenoord per chiudere l’accordo già impostato con il centravanti messicano, i dirigenti rossoneri intensificano le trattative con il Bologna per l’esterno offensivo, dopo un primo tentativo non andato a buon fine.

#Calciomercato | @acmilan in pressing per #Orsolini del @Bolognafc1909: gli emiliani hanno rifiutato un'offerta di 18 milioni di euro più #Okafor, ma i rossoneri faranno un altro tentativo https://t.co/iAXmADTcJn — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 24, 2025

Il Bologna rifiuta la prima offerta, il Milan rilancia

La prima proposta del Milan, che prevedeva 18 milioni di euro più il cartellino di Okafor, è stata rifiutata dalla dirigenza rossoblù. Tuttavia, i rossoneri non si sono arresi e sono pronti a rilanciare con un’offerta migliorativa. L’intenzione è di aumentare la parte economica dell’accordo, portandola a 20 milioni di euro, e di modificare la contropartita tecnica: al posto di Okafor, verrebbe offerto il prestito di Samu Chukwueze, oltre alla cessione definitiva dell’attaccante svizzero.

Settimana decisiva per il mercato rossonero

La prossima settimana sarà cruciale per comprendere se il numero 7 del Bologna cambierà squadra e vestirà la maglia rossonera. Il Milan è determinato a rinforzare il reparto offensivo con profili di qualità, e Orsolini rappresenta un obiettivo concreto per arricchire le opzioni di Conceiçao sulle fasce.

Resta da vedere se il Bologna accetterà il nuovo pacchetto proposto dal Milan o se la trattativa si prolungherà ulteriormente. La volontà del giocatore potrebbe essere un fattore determinante per sbloccare l’operazione.

