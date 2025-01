Il Toro torna a vincere davanti al suo pubblico contro un Cagliari spento: la decide Adams

Torino-Cagliari 2-0, i granata vincono e convincono davanti al pubblico di casa: decisivo Ché Adams, autore di una doppietta. Il Torino si lascia così alle spalle un lungo digiuno di vittorie casalinghe. La squadra di Vanoli domina il match e trascina il pubblico dell’Olimpico Grande Torino, grazie a una doppietta decisiva di Che Adams, sempre più al centro del progetto granata. L’ex tecnico granata Nicola esce sconfitto contro una squadra organizzata e cinica.

Che Adams la sblocca dopo sei minuti

La partita si accende subito, con il Torino che passa in vantaggio al 6′. Una splendida azione corale vede Vlasic aprire sulla destra per Lazaro, il quale premia l’inserimento centrale di Ricci. Il centrocampista serve al centro Che Adams, che controlla e fulmina Caprile con un tiro potente sotto la traversa. Il Cagliari accusa il colpo e rischia più volte di subire il raddoppio: al 29′ Karamoh si presenta solo davanti al portiere sardo, che riesce a respingere il tiro. Nel finale di primo tempo, altre occasioni per i granata: prima Pederson, servito da Vlasic, si vede negare il gol da un attento Caprile, poi è Karamoh a impegnare l’estremo difensore con un destro a giro deviato in angolo. Il primo tempo si chiude sull’1-0, con un Torino dominante.

L’Olimpico Grande Torino esulta dopo 91 giorni

Nella ripresa, il Torino continua a spingere e trova il raddoppio dopo diverse occasioni sfumate. Un gol di Lazaro viene annullato per fuorigioco, ma il 2-0 è nell’aria. Al 62′, dopo che Adams aveva colpito il palo a porta vuota, lo stesso attaccante scozzese si fa perdonare, depositando in rete un pallone respinto dalla traversa su un tiro di Karamoh. Dopo un controllo VAR per un possibile fallo nell’azione precedente, il gol viene convalidato, permettendo al Torino di chiudere definitivamente i giochi.

La squadra di Vanoli torna alla vittoria casalinga dopo ben 91 giorni, mostrando un gioco brillante e una solidità che mancava da tempo. La doppietta di Che Adams accende i riflettori sull’attaccante scozzese, che potrebbe rivelarsi il terminale offensivo ideale per il Torino.

