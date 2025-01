Calciomercato, Mario Balotelli può già lasciare il Genoa: due squadre di Serie A su di lui

L’avventura di Mario Balotelli al Genoa potrebbe arrivare presto ai titoli di coda: sono due le squadre di Serie A interessate all’ex Milan e City. Il malumore di SuperMario per lo scarso impiego da quando sulla panchina del Genoa è arrivato Patrick Vieira è noto a tutti ed è stato esplicitato dallo stesso Balotelli più volte.

🎙️Viviano difende #Balotelli: "Lui professionista. Vieira? Non ci si comporta così. Mario può giocare alla #Roma, può fare il vice"https://t.co/XO35zHDzHP — TVPLAY (@tvplayofficial) January 22, 2025

L’interessamento per lui da parte di altre squadre di Serie A, finora, è sempre rimasto sotto traccia. Balotelli ha un contratto con il Genoa fino al 30 giugno 2025, accordo che poteva essere risolto unilateralmente ma entro il 31 dicembre scorso, cosa che non è accaduta. Ora però arrivano notizie concrete: a riferirle è una fonte molto affidabile, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, giornalista firma di punta di Sportitalia e Gazzetta dello Sport.

Mario Balotelli, ecco chi lo vuole in serie A

Si è parlato negli ultimi giorni, ed ha fatto scalpore, di un interesse per SuperMario da parte del Trapani (club di Serie C). L’attaccante – riferisce Pedullà – ha avuto un colloquio con il Trapani, un gesto di cortesia legato alla disponibilità e alla gentilezza del presidente Antonini, ma appare chiaro che la sua priorità assoluta è quella di rimanere in Serie A.

Dopo aver lavorato con il Genoa, Balotelli si trova in una condizione fisica migliore rispetto al passato, e le sue motivazioni sono alte. La sua volontà di continuare a giocare nella massima serie è dettata anche dalla possibilità di dimostrare di poter ancora fare la differenza a livello competitivo. Secondo Pedullà Ci sono stati sondaggi da parte di Empoli e Venezia, due club che potrebbero trasformare il loro interesse in qualcosa di più concreto nei prossimi giorni.

#Calciomercato | Il #Venezia attende il sì definitivo di #Shomurodov: chiusura prevista entro domenica — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 24, 2025

I possibili incastri di mercato

Entrambi i club potrebbero offrire a Balotelli un’opportunità per rilanciarsi, garantendogli minuti importanti per tornare protagonista in Serie A. Sia Empoli che Venezia stanno infatti trattando almeno un altro attaccante che, guarda caso, è lo stesso per entrambi: si tratta di Eldor Shomurodov, centravanti della Roma e della nazionale Uzbeka.

Proprio la chiusura dell’affare che riguarda il calciatore in uscita dai giallorossi potrebbe sbloccare anche la situazione di Balotelli: attualmente sull’Uzbeko c’è da registrare il vantaggio del Venezia, che potrebbe chiudere l’affare a stretto giro di posta. L’evoluzione della situazione per SuperMario è quindi attesa a breve, con la possibilità che nuovi dettagli emergano nelle prossime ore.

