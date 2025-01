Milan, Walker è arrivato a Milano: quanto guadagnerà e quando potrà esordire

È iniziata ufficialmente l’avventura di Kyle Walker al Milan. L’esterno inglese, classe 1990, è atterrato oggi attorno alle 13.30 all’aeroporto di Linate, accolto dall’entusiasmo dei tifosi rossoneri. “Hello guys”, le sue prime parole rivolte ai presenti, prima di immergersi nelle formalità che lo porteranno a vestire la maglia del Diavolo.

Walker si è subito recato in centro città per le visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, seguite dagli esami per l’idoneità sportiva al Coni. Successivamente, il terzino ha raggiunto Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà alla squadra rossonera fino al 2027. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, fissato a 5 milioni di euro.

Per i primi sei mesi percepirà uno stipendio di 2,5 milioni di euro, che salirà a 4,5 milioni a partire dalla stagione successiva in caso di riscatto. Walker si unirà al gruppo agli ordini di mister Conceição a partire da domani, ma non sarà immediatamente disponibile per le gare ufficiali. L’inglese, essendo un lavoratore extra Ue, dovrà attendere i tempi tecnici per completare i documenti necessari. Di conseguenza, non sarà convocabile per la sfida contro il Parma di domenica prossima.

Milan, Kyle Walker innesto di esperienza

Il debutto potrebbe avvenire nel derby contro l’Inter, in programma il 2 febbraio. Per quanto riguarda la Champions League, Walker potrà essere iscritto alla lista solo al termine della fase a gironi del torneo, rispettando il regolamento Uefa.

Questo acquisto rappresenta un importante rinforzo per il Milan, frutto anche del lungo corteggiamento di Zlatan Ibrahimovic, ambasciatore rossonero e figura chiave nel convincere Walker a scegliere Milano. Dopo una lunga carriera al Manchester City, l’inglese porterà al Milan esperienza internazionale e qualità, diventando un elemento prezioso per la rosa.

