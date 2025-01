Juventus, è fatta per Renato Veiga dal Chelsea: le cifre dell’operazione per il nuovo difensore

Renato Veiga alla Juventus, è fatta. I bianconeri chiudono con il Chelsea per il difensore portoghese con la formula del prestito secco. Il blitz di Cristiano Giuntoli a Londra nella giornata di lunedì è stato di quelli importanti e il summit avuto con il Chelsea è servito ad aprire la strada per portare il difensore portoghese classe 2003 a Torino. Dopo una resistenza iniziale, il club londinese ha aperto alla formula del prestito secco e oneroso con la Juventus che verserà, tuttavia, una cifra importante per tesserarlo fino a fine stagione.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus agree deal with Chelsea to sign Renato Veiga, here we go!



Loan deal for €5m loan fee until June, no buy option clause — and then player back to Chelsea at the end of June for Clubs’ World Cup.



Veiga, expected to play as CB at Juventus. pic.twitter.com/2D9tlQyjRE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025

Luca Marchetti su TMW ha rivelato le cifre dell’operazione che porterà a breve il difensore lusitano in bianconero. “La Juventus sistema la situazione di Kolo Mouani (il PSG ha risolto cambiando le condizioni di Bernat con il Villarreal) e chiude anche per il difensore. Si lavora per chiudere definitivamente Veiga: arriverà in prestito per circa 4,5 milioni di euro. 4,5 e mezzo compreso ingaggio del giocatore da qui a giugno. Vinta la concorrenza della Lazio (che aveva offrendo un titolo definitivo lasciando però il 50% della futura rivendita, cercando di fare una operazione unica con Casadei e ci sta provando con grande intensità) e anche del Borussia Dormund”.

Chi è Renato Veiga

La caratteristica che contraddistingue l’ex Sporting è la capacità di ricoprire più ruoli. Nonostante la giovane età infatti, Veiga ha già giocato sia da difensore che da centrocampista, davanti la difesa.

Nella stagione migliore, quella con il Basilea, è stato impiegato come centrocampista mentre al Chelsea Maresca lo preferisce in difesa, da terzino sinistro. Veiga però può anche essere schierato al centro del reparto arretrato. Un vero e proprio jolly che spiega anche come mai la Juventus è interessata a lui. I bianconeri infatti hanno bisogno infatti di rinforzi sia nel reparto dei centrali ma anche sulle corsie laterali, ancor di più in caso di cessione di Cambiaso.

