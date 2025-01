Champions League, Milan vincente e ottavi a un passo: domato il Girona, ma che brividi

Il Milan ha affrontato il Girona in una partita decisiva per la qualificazione ai play off di Champion League, con vista su un approdo diretto agli ottavi che porterebbe un po’ di gioia in una stagione che, in campionato, è stata sinora molto deludente. Conceicao lo sa e predica calma e concentrazione.

Rafa Leao torna protagonista e il Milan porta a casa 3 punti che lo tengono nelle zone alte della classifica 🔥



Gil illude il Girona, ma il gol è annullato per fuorigioco 🤯#CorrieredelloSport #Milan pic.twitter.com/5EUNbWmxRA — Corriere dello Sport (@CorSport) January 22, 2025

L’incontro è iniziato con una sostituzione forzata: Emerson Royal ha subito un infortunio muscolare al 4′, costringendo l’allenatore rossonero a inserire Davide Calabria al suo posto. I padroni di casa hanno dominato la prima metà del match, creando numerose occasioni da gol. Al 37′ Rafael Leão ha sbloccato il risultato, segnando l’1-0 su assist di Ismaël Bennacer.

Prima del gol, il Milan aveva già colpito due legni: il primo con Theo Hernández, che ha centrato la traversa, il secondo con Yunus Musah, il cui tiro ha incocciato il palo. La squadra spagnola ha cercato di reagire, ma la difesa del Milan ha resistito agli attacchi anche grazie a un Mike Maignan in buona serata.

Milan, 3 punti d’oro ma… che brivido!

Nella seconda frazione il Milan tenta ancora una partenza forte, con un tiro di Leao parato dal portiere e una buona occasione sprecata da Theo. Ma al 58′ arriva il grande brivido che per un attimo gela San Siro: Bryan Gil azzecca uno splendido destro a giro che batte Maignan, ma il guardalinee alza la bandierina e poi il Var, dopo un lungo controllo, conferma: fuorigioco, anche se solo di pochi centimetri. Pericolo scampato, ma che rischio!

A quel punto i rossoneri pensano più a non subire il pareggio che a segnare un altro gol. Abraham tenta una conclusione che finisce alta, l’arbitro distribuisce qualche cartellino giallo (uno tocca a Theo Hernandez che non consegna la palla agli avversari per battere una punizione) e il nervosismo sale. Finale con il Girona schierato a 4 punte per tentare il tutto per tutto e Milan che difende. Pavlovic ha i crampi, ma ci pensa Maignan a sventare l’ultima minaccia.

Un Milan che non entusiasma e gioca a sprazzi batte così un avversario che, con soli 4 punti raccolti sino a oggi, non aveva molto da chiedere alla competizione. Ma l’importante stasera era vincere, e grazie alla rete del solito Leao – sempre più decisivo – i rossoneri avanzano in classifica: ora basterà una vittoria nell’ultimo turno del girone per passare direttamente agli ottavi. E per i rossoneri sarebbe un traguardo davvero importantissimo.

Leggi anche: