Milan, scelto l’attaccante: ma un “no” pesante complica i piani

Il Milan cambia rotta sul mercato e fissa gli occhi su Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord, come primo obiettivo per rinforzare l’attacco. I rossoneri, infatti, hanno deciso di accelerare i tempi e di sondare la disponibilità del club olandese a cedere il giovane bomber già in questa sessione di mercato.

Strahinja #Pavlović ha detto no al #Fenerbahce nonostante la trattativa fosse ben indirizzata per una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro.



🗣 @MatteMoretto#Milan pic.twitter.com/IWLSPbJGuj — il_cerchio_rossoneroTW (@icrossonero) January 22, 2025

La necessità di dare a Conceiçao una “vera” prima punta è evidente, e Gimenez, che ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro, potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Il Milan, per portare a termine l’affare, ha bisogno però di un’autorizzazione dalla proprietà. L’intenzione è quella di concludere l’operazione in maniera definitiva o, al massimo, con un prestito con obbligo di riscatto.

Non ci sarebbero ostacoli a livello di accordo con il 23enne attaccante, che nei mesi scorsi aveva dichiarato: “Andare al Milan sarebbe un sogno”. La difficoltà maggiore, quindi, è il costo elevato del giocatore, per cui sarà necessario mettere in atto strategie finanziarie ben precise.

Per realizzare quest’affare, il Milan ha intenzione di fare cassa con le cessioni. La più imminente sembra essere quella di Emerson Royal, con il terzino brasiliano che potrebbe fare ritorno in Premier League, con Fulham ed Everton interessate. Il Galatasaray ha avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto, ma i rossoneri chiedono almeno 15 milioni di euro, pari alla cifra investita in estate per il giocatore.

Milan, il “no” di Pavlovic complica i piani

Più complicata, invece, la cessione di Pavlovic. Nonostante l’interesse da parte del Fenerbahce, che aveva messo sul piatto un’offerta superiore ai 20 milioni di euro più bonus, il difensore serbo ha rifiutato il trasferimento. Questo ha spinto i turchi a concentrarsi su un altro obiettivo, Milan Skriniar, che lascerà il Psg e si appresta a firmare con il Fenerbahce. Il “no” di Pavlovic rende quindi più difficile per il Milan operare in fretta sul mercato.

Intanto, Kyle Walker si avvicina sempre più ai rossoneri. Le condizioni proposte sono state accettate, e l’inglese di 34 anni dovrebbe arrivare a Milano per le visite mediche a breve. Non sarà probabilmente tra i convocati per la partita di domenica con il Parma, ma il suo arrivo in vista del derby del 2 febbraio è probabile. Inoltre, non potrà essere utilizzato in Champions League fino al termine della fase a gironi, ma la sua esperienza sarà utile in Serie A.

Leggi anche: