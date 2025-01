Calciomercato, la Roma prepara la prima offerta per Frattesi: i dettagli e le cifre

Calciomercato Roma, i giallorossi preparano la prima offerta all’Inter per Frattesi: rivelati dettagli e cifre del possibile affare. Con gli acquisti di Rensch e Gollini già chiusi, l’ultima settimana e mezzo di mercato della Roma sarà interamente dedicata al sogno Davide Frattesi. Il centrocampista cresciuto nel quartiere Fidene, con un passato nelle giovanili sia della Roma che della Lazio, potrebbe finalmente tornare nella Capitale, dopo che i giallorossi avevano già tentato in passato di riportarlo a casa.

Il momento appare favorevole: Frattesi, poco soddisfatto del minutaggio riservatogli da Simone Inzaghi all’Inter, ha manifestato la volontà di cambiare aria per trovare maggiore continuità e un ruolo di primo piano.

Prima offerta della Roma per Frattesi

I contatti tra la dirigenza giallorossa e l’agente del giocatore sono ormai costanti. Il nodo principale riguarda la valutazione del giocatore, fissata dall’Inter tra i 40 e i 45 milioni di euro. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, la strategia della Roma prevede una proposta da 30 milioni di base fissa più 10-15 milioni in bonus, un’offerta che potrebbe convincere i dirigenti nerazzurri, Marotta e Ausilio, nonostante Inzaghi preferirebbe trattenere Frattesi almeno fino al termine della stagione.

La Roma punta a fare di Frattesi un pilastro del centrocampo, assegnandogli un ruolo centrale nel progetto tecnico. Il classe 1999 sarebbe uno dei punti fermi intorno ai quali costruire la squadra del futuro. Attenzione, però, alla concorrenza: sebbene al momento non siano arrivate offerte concrete, la Premier League potrebbe entrare in corsa. I club inglesi, storicamente disposti a spendere cifre elevate, rappresentano una minaccia potenziale per i giallorossi.

La volontà del giocatore: solo Roma

Nonostante l’interesse che potrebbe arrivare dall’estero, la volontà di Frattesi è chiara: vuole tornare a casa. La prospettiva di giocare da protagonista con la maglia giallorossa rappresenta per lui un’occasione unica per rilanciarsi e consolidarsi come uno dei migliori centrocampisti italiani. Ora la palla passa alle trattative, con la Roma pronta a fare il possibile per regalare a Claudio Ranieri e ai tifosi un colpo di mercato di altissimo livello.

