Juventus tra Champions League e mercato si cerca il colpo per la difesa: non sono escluse sorprese

Calciomercato Juventus, in attesa della decisiva sfida di questa sera contro il Club Brugge in Champions League, i bianconeri vivono ore calde sul fronte mercato, con particolare attenzione ai rinforzi difensivi richiesti da Thiago Motta. Nelle ultime ore sono due i nomi saliti in cima alla lista di Cristiano Giuntoli e le trattative stanno per partire: non sono escluse sorprese, vista anche la situazione di Cambiaso (cercato dal Manchester City), per cui però non ci sono ancora offerte ufficiali.

🚨 Esclusiva – Renato #Veiga è un obiettivo concreto per rinforzare la difesa della #Juventus , mentre Ben #Chilwell potrebbe sbarcare sulla sinistra se Cambiaso si trasferisse al Manchester City⚪⚫



Lloyd Kelly rimane un'opzione sul tavolo. #Calciomercato #Sportitalia pic.twitter.com/6XHcsrGD09 — Sportitalia (@tvdellosport) January 20, 2025

I nomi per la difesa

Dopo il no per Araujo e le difficoltĂ nel chiudere per Tomori e Danso, i due nomi principali sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono quelli di Renato Veiga del Chelsea e Lloyd Kelly del Newcastle. La sfida per aggiudicarsi uno dei due sembra essere a un passo dal suo epilogo, con la sensazione che il club bianconero punterĂ sul giocatore che potrĂ essere acquistato alle condizioni piĂą favorevoli.

Non è però escluso che, entro la chiusura della sessione invernale, la Juventus possa riuscire a mettere sotto contratto entrambi i difensori provenienti dalla Premier League, garantendo così maggiore solidità e alternative alla retroguardia.

Chilwell, un’idea legata a Cambiaso

Un altro nome accostato ai bianconeri è quello di Ben Chilwell, esterno mancino del Chelsea classe ’96. Capace di coprire tutta la fascia, il giocatore piace alla dirigenza, ma il suo arrivo potrebbe diventare un’opzione concreta solo in caso di cessione di Andrea Cambiaso. Per il momento, tuttavia, questa ipotesi sembra remota, poiché non sono giunte offerte realmente allettanti per l’esterno italiano.

Con il mercato che entra nelle sue fasi cruciali, la Juventus continua a lavorare per regalare a Thiago Motta i rinforzi necessari per affrontare al meglio le sfide di Champions League e della seconda parte di stagione.

