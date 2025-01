Premier League, Il Nottingham Forest vuole il campione italiano: tifosi in apprensione

Le squadre della Premier League sembrano sempre più interessate a calciatori che militano nel nostro campionato. Dopo il City con Cambiaso, ora è il Nottingham Forest a farsi avanti per un calciatore italiano. La squadra inglese rappresenta una delle più belle sorprese di questa annata calcistica, e sotto la guida dell’allenatore portoghese Nuno Espirito Santo occupa il secondo posto nella massima serie britannica.

Nottingham Forest confirma su interes por el delantero Italiano, jugador del Udinese, Lorenzo Lucca (24). [TuttoMercatoWeb] pic.twitter.com/HKOzLRvCY5 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 16, 2025

Il Nottingham, galvanizzato dai risultati ottenuti sinora, ha messo nel mirino Lorenzo Lucca, giovane attaccante dell’Udinese con caratteristiche fisiche adatte al calcio inglese. Il Forest, come prima punta, schiera il neozelandese Wood, che sta disputando la sua migliore stagione in carriera. L’anagrafe, però, dice che il centravanti ha già 33 anni, e quindi la società deve pensare al futuro.

Per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, dunque, il Forest pensa a Lucca, un gigante forte di testa e con i piedi che potrebbe essere il perfetto sosia di Wood. La notizia è stata confermata da fonti vicine al club e rilanciata dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Lucca, un gigante con buone capacità tecniche, ha attirato l’attenzione di numerosi club grazie alle sue prestazioni in Serie A, diventando uno degli attaccanti più chiacchierati del campionato. Il possibile trasferimento di Lorenzo al Nottingham Forest rappresenterebbe un’importante occasione per tutti.

Per il club inglese, che sta cercando di rafforzarsi per continuare a competere ad alti livelli in Premier League, l’arrivo di Lucca sarebbe un investimento strategico. Con il suo talento e la sua giovane età, l’attaccante dell’Udinese potrebbe inserirsi perfettamente nel progetto a lungo termine del Nottingham, contribuendo al rafforzamento dell’attacco.

Premier League, una vetrina anche per Lucca

Dal punto di vista del giocatore, un passaggio in Premier League rappresenterebbe una vetrina unica per mettersi in mostra. La possibilità di giocare in uno dei campionati più competitivi al mondo sarebbe un’occasione irripetibile per Lucca, che avrebe l’occasione per fare il salto di qualità e lanciarsi definitivamente nel panorama calcistico internazionale.

In definitiva, l’interesse del Nottingham Forest per Lorenzo Lucca sottolinea le ambizioni del club di puntare su talenti emergenti per costruire una squadra forte e pronta a competere ai massimi livelli. La prossima estate potrebbe riservare importanti sviluppi su questo fronte, con il giovane attaccante dell’Udinese e il club bianconero pronti a valutare le offerte che si presenteranno.

Sempre che il Nottingham non decida di sferrare il colpo già a Gennaio, ma questo appare improbabile. I tifosi friulani, almeno per un po’, dovrebbero restare tranquilli, salvo clamorose sorprese dell’ultima ora.

