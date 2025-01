Milan, per l’attacco Rashford si allontana: spuntano tre nomi nuovi, le strategie in campo

Calciomercato Milan, con la sessione invernale agli sgoccioli e la necessità di rinforzare l’attacco, i rossoneri stanno valutando due possibili soluzioni per regalare a Sergio Conceiçao un innesto di qualità. La situazione è legata anche alle possibili uscite di Luka Jovic e Noah Okafor, che potrebbero liberare spazio e risorse per un nuovo arrivo.

🚨ESCLUSIVA: Milan in trattativa per Santiago #Gimenez ma da ciò che mi dicono è più un’opzione per l’estate.



Il @acmilan sta cercando un attaccante e sta chiedendo al @Feyenoord di anticipare l’operazione.



Ad oggi non c’è apertura degli olandesi per un trasferimento anticipato… pic.twitter.com/2GHQmEm8tP