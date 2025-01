Calciomercato, il Napoli punta un big della Lazio per sostituire Kvaratskhelia: l’indiscrezione

Calciomercato Napoli, una clamorosa indiscrezione circola da alcune ore: i partenopei avrebbero messo nel mirino un big della Lazio per sostituire Kvaratskhelia. Gli azzurri di Conte come noto hanno perso la stella georgiana, partita a titolo definitivo per il PSG: per sostituirlo nel tridente l’allenatore salentino non vorrebbe un giovane ma un giocatore “pronto”: ecco dunque la mossa per tentare l’assalto ad un big dei biancocelesti.

Il Napoli segue il talento della Serie A per sostituire Kvaratskhelia: servono soldi, ma ci sono già stati i primi contatti positivihttps://t.co/cNj2OJiSTd — Calcio d'Angolo (@calciodangolo_) January 20, 2025

Per il dopo Kvara il Napoli punta Zaccagni

Il nome del giocatore che per Conte sarebbe perfetto per riempire la casella lasciata vuota da Kvaratskhelia è quello di Mattia Zaccagni. Il Napoli guarda all’esterno classe ’96 perché secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico azzurro Antonio Conte preferirebbe puntare su un giocatore esperto e già pronto, anziché scommettere su giovani promesse.

Zaccagni, attuale capitano della Lazio e autore di una prestazione decisiva contro l’Hellas Verona, ha già espresso la volontà di rimanere a Roma, mentre il direttore sportivo laziale Fabiani ha negato qualsiasi trattativa in corso: “Non c’è niente di vero”. Tuttavia, i prossimi giorni potrebbero essere cruciali, con un incontro previsto tra il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, e la dirigenza biancoceleste.

Contatto tra ADL e Lotito

Ma secondo TMW Zaccagni sarebbe già ben più di un’idea per il Napoli. Ci sarebbe già stato infatti un contatto tra i vertici del club, nelle persone dei presidenti Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito: contatto che sarebbe stato ben più di un sondaggio.

Per lasciar partire il 29enne, Lotito richiederebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro, una valutazione importante ma giustificata dalle qualità e dall’esperienza del giocatore.

De Laurentiis starebbe preparando un’offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Ngonge, recentemente entrato nei radar della Lazio come possibile alternativa per l’attacco. Tuttavia, Lotito è noto per la sua reticenza nell’accettare contropartite tecniche, specialmente quando si tratta dei suoi elementi di spicco.

Zaccagni, che percepisce uno stipendio da 3,5 milioni di euro (il più alto della Lazio), potrebbe rappresentare un’occasione per il club biancoceleste di monetizzare su un giocatore di grande valore ma non più giovanissimo. Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un’intesa, con il Napoli determinato a chiudere rapidamente per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kvaratskhelia.

Leggi anche: