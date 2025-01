La Juventus è a caccia di un nuovo difensore da mettere a disposizione di Thiago Motta, e un nuovo nome si aggiunge alla lista dei candidati: Lloyd Kelly, classe 1998, attualmente in forza al Newcastle United.

🚨⚪️⚫️ Juventus have asked for Lloyd Kelly as new centre back with verbal bid rejected by Newcastle for loan with buy option clause.



Juventus remain interested after #NUFC rejected €13m proposal from Fenerbahçe this week; Juve now hope to advance for fee around €15m.



Deal on. pic.twitter.com/cyNcgRgRxy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025

Kelly, arrivato in estate a parametro zero dal Bournemouth, ha attirato l’attenzione grazie alla sua duttilità e alle prestazioni solide in Premier League. Valorizzato da Eddie Howe, che lo aveva già portato al Bournemouth nel 2019 per 13 milioni di sterline, Kelly ha dimostrato di poter ricoprire più ruoli difensivi, giocando sia come terzino sinistro che come centrale in una linea a quattro.

Un profilo di esperienza e versatilità

Con 9 presenze in Premier League in questa stagione, di cui 4 da titolare, Kelly si è inserito gradualmente nei meccanismi dei Magpies, confermandosi come un difensore affidabile. Il suo passato come capitano del Bournemouth e pilastro della nazionale inglese Under 21 allenata da Aidy Boothroyd ne sottolineano il carattere e le qualità di leadership.

Kelly si aggiunge a una lista già ricca di potenziali obiettivi bianconeri, tra cui spiccano i nomi di Ronald Araujo, Fikayo Tomori e Kevin Danso. Tuttavia, l’operazione per Kelly potrebbe risultare più accessibile sia dal punto di vista economico che contrattuale, considerando il recente trasferimento a parametro zero e il ruolo non sempre da protagonista nella rosa del Newcastle.

La Juventus sta cercando un difensore capace di garantire solidità e flessibilità tattica, qualità che Kelly sembra incarnare. Il suo arrivo potrebbe rappresentare un investimento mirato, soprattutto in ottica futura, rafforzando una linea arretrata che necessita di nuove soluzioni per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano una prima offerta dei bianconeri al Newcastle per il prestito con diritto di riscatto del difensore classe ’98 potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

