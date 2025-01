Home | Conceiçao l’ha “tolto dal mercato”, ma la Juventus è in pressing con il Milan per Tomori: la situazione

Calciomercato Juventus, i bianconeri tornano alla carica per Fikayo Tomori, centrale difensivo inglese, al centro del progetto milanista sotto la guida di Sergio Conceiçao. I bianconeri, a caccia di due rinforzi per il reparto arretrato, stanno preparando un’offensiva concreta per il difensore rossonero, complice l’imminente rinnovo di Ronald Araújo con il Barcellona e le difficoltà nell’ingaggiare Hancko.

#Juventus are ready to re-open talks with #ACMilan to try to sign Fikayo #Tomori and preparing a bid around €25-28M as total package. #transfers https://t.co/wnqwcQEuSn — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2025

Situazione Tomori: tra permanenza e offerta allettante

Attualmente, Tomori preferirebbe non lasciare Milano, ma un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro potrebbe indurre il Milan a riconsiderare la posizione del difensore. Il 27enne non è considerato incedibile, anche perché il recente arrivo di Kyle Walker dal Manchester City garantisce una soluzione alternativa per il centro della difesa rossonera. Walker, pur essendo un laterale di ruolo, può essere impiegato come centrale, una flessibilità tattica che potrebbe agevolare la cessione di Tomori.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe cogliere l’occasione per realizzare una plusvalenza significativa. Tomori, acquistato dal Chelsea nell’estate 2022 per 28 milioni di euro, rappresenta un profilo di alto valore che potrebbe garantire fondi utili per nuove operazioni di mercato.

Le contromosse di Giuntoli in caso di rifiuto del Milan

Per convincere il Milan, il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli è pronto a discutere anche del riscatto anticipato di Pierre Kalulu, attualmente fissato a 14 milioni di euro più 3 di bonus. La trattativa potrebbe quindi coinvolgere entrambi i difensori, dando maggiore forza all’assalto juventino.

Nel frattempo, la Juventus non abbandona altre piste. Con Cambiaso nel mirino del Manchester City, i bianconeri continuano a monitorare Kevin Danso del Lens. L’austriaco, vicino alla Roma durante l’ultima sessione estiva di mercato prima di uno stop improvviso dopo le visite mediche, rappresenta un’alternativa credibile per rinforzare il pacchetto difensivo.

I colloqui tra Juventus e Milan entreranno nel vivo dopo la sfida tra le due squadre, in programma oggi alle ore 18 all’Allianz Stadium. Un confronto che potrebbe non essere decisivo solo per la classifica, ma anche per delineare gli equilibri di mercato tra i due club.

Leggi anche: