Juventus-Milan, le probabili formazioni: Cambiaso titolare nonostante le voci di mercato

Juventus-Milan probabili formazioni del match valido per la ventunesima di Serie A in programma oggi alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri e rossoneri tornano ad affrontarsi in campionato in un match che promette spettacolo e intensità. A pochi giorni dalla loro sfida in Supercoppa Italiana, le due formazioni hanno obiettivi diversi ma condividono la stessa ambizione: conquistare i tre punti.

I giocatori ⚪️⚫️ convocati per la sfida di oggi alle 18📜



Powered by Azimut#JuveMilan pic.twitter.com/V3sAUENKwI — JuventusFC (@juventusfc) January 18, 2025

Le ultime notizie dalla Juventus

Thiago Motta arriva a questa partita con rinnovata fiducia, grazie alla convincente prestazione contro l’Atalanta. Tra le buone notizie per i bianconeri c’è il ritorno di Dusan Vlahovic, pronto a guidare l’attacco. Alberto Costa, ultimo acquisto, potrebbe debuttare, mentre Randal Kolo Muani resta in attesa del completamento delle pratiche burocratiche. Ancora indisponibile, invece, Francisco Conceiçao a causa di problemi fisici.

La Juventus si presenterà con un modulo 4-2-3-1. Di Gregorio difenderà i pali, con una linea difensiva composta da Savona a destra, Gatti e Kalulu al centro, e Cambiaso a sinistra, nonostante le voci di un suo possibile trasferimento al Manchester City. A centrocampo, Locatelli e Thuram guideranno la mediana, mentre sulla trequarti agiranno Yildiz, Koopmeiners e uno tra Nico Gonzalez e Mbangula. In avanti, il ritorno di Vlahovic rappresenta un’importante pedina offensiva.

Le ultime notizie dal Milan

Per il Milan, Sergio Conceiçao deve fare i conti con numerose assenze, tra cui Morata (squalificato) e gli infortunati Chukwueze, Thiaw, Loftus-Cheek, Okafor e Pulisic. Nonostante le difficoltà, i rossoneri cercheranno di mantenere competitività e intensità in campo.

Il tecnico portoghese schiererà i suoi con un 4-3-3. Tra i pali ci sarà Maignan, con Royal e Theo Hernandez a presidiare le fasce e la coppia Tomori-Gabbia al centro della difesa. A centrocampo, Bennacer avrà un ruolo chiave, supportato da Fofana e Reijnders. In attacco, Abraham sarà il punto di riferimento, affiancato da Leao sulla sinistra e da Jiménez, adattato nel ruolo di esterno destro.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. Allenatore Thiago Motta

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Jiménez, Abraham, Leao. Allenatore Sergio Conceicao.

Leggi anche: