Il Milan è la seconda finalista della Supercoppa: ai rossoneri bastano 5 minuti per riprendere e superare la Juve

Milan-Juventus 2-1, i rossoneri conquistano il pass per la finale di Supercoppa Italiana, dove sfideranno l’Inter il prossimo 6 gennaio a Riyadh. Sarà il secondo derby di Milano della stagione, dopo quello vinto dai rossoneri a inizio campionato.

La semifinale tra Milan e Juventus, meno brillante tecnicamente rispetto a Inter-Atalanta, è stata però più avvincente, anche grazie a un pubblico caloroso e diviso tra due delle squadre più tifate in Arabia Saudita. Protagonista è stata la rimonta rossonera nella ripresa, che ha regalato a Sérgio Conceição la prima vittoria sulla panchina del Milan, al debutto ufficiale.

La partita

Il primo tempo è stato poco spettacolare, ma si è concluso con il vantaggio bianconero grazie a un gol di Kenan Yildiz, che ha sfruttato al meglio un’occasione nella metà campo milanista.

Nella ripresa, Conceição ha cambiato assetto passando al 4-2-3-1, e il Milan ha iniziato a guadagnare terreno. Dopo qualche occasione sprecata da entrambe le squadre, il pareggio è arrivato al 68’ su rigore: Christian Pulisic è stato atterrato in area da Locatelli, e lo stesso statunitense ha trasformato con freddezza il penalty.

Pochi minuti dopo, il Milan ha completato la rimonta in maniera rocambolesca: un cross di Musah è stato deviato nella propria porta da Federico Gatti, con Di Gregorio fuori posizione. Nonostante un forcing finale della Juventus, inclusa un’occasione per lo stesso Gatti nel recupero, il risultato non è cambiato: 2-1 per il Milan.

Buon esordio per Sergio Conceição sulla panchina del Milan

Buon esordio per Conceição, che ha mostrato carattere e capacità di lettura tattica. La rimonta dà morale alla squadra e ai tifosi in vista del derby contro l’Inter.

Per Thiago Motta e la Juventus, invece, è tempo di riflessioni: la squadra ha evidenziato limiti in fase di gestione e concretezza, nonostante le buone iniziative di Yildiz e qualche spunto offensivo. Il tecnico tornerà in Italia con la necessità di lavorare su questi aspetti e sperare in rinforzi dal mercato invernale.

Finale: Milan-Inter, 6 gennaio a Riyadh. Un derby che promette scintille per il primo trofeo della stagione.

Leggi anche: