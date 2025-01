Supercoppa italiana, Inter troppo forte per l’Atalanta: Dumfries eroe della serata, Lautaro sbaglia l’impossibile

Nella prima semifinale di Supercoppa, l’Inter affronta un’Atalanta che Gasperini ha schierato un po’ a sorpresa senza alcuni dei suoi uomini migliori, come Lookman, De Ketelaere ed Ederson. Il primo tempo si snoda a ritmi alti, con i bergamaschi che pressano alti e i nerazzurri che riescono spesso a uscire bene in palleggio e creano diverse occasioni da gol. Le migliori capitano sui piedi di Lautaro Martinez, che però è spesso impreciso nelle conclusioni.

L’Inter ha una grande chance già dopo un minuto, quando Zappacosta riesce a murare Mkhitaryan. Al 9′ Kolasinac, superato da Thuram, lo stende e viene graziato da Chiffi che non tira fuori il giallo. Al 10′ Lautaro tira a botta sicura da pochi metri, ma Carnesecchi si supera e riesce a deviare in corner. Al 16′ l’Atalanta ha la sua unica occasione del primo tempo, ma è una chance enorme: Bastoni svirgola di testa e serve involontariamente Scalvini, che si trova solo a 2 metri dalla porta ma sempre di testa appoggia fra le braccia di Sommer.

Al 21′ contropiede per l’Inter, Lautaro lanciato da De Vrij si presenta al limite e scarica un destro su cui vola Carnesecchi, che poi è bravo a deviare in corner la ribattuta di Di Marco. Sempre Lautaro un minuto dopo calcia malissimo su assist di Bissek. L’attaccante argentina si ripete calciando alto su sponda di Thuram. Al 42′ Dumfries ha un’occasione colossale ma è un po’ lento nel controllo, poi entra in contatto con Ruggeri ma l’arbitro lascia correre. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la partita, dopo tante occasioni, si sblocca. L’Inter riparte all’attacco, prima con un tiro di Di Marco deviato in angolo, poi passa: corner battuto da Di Marco, Bissek fa sponda di testa e Dumfries con una straordinaria mezza rovesciata da vero centravanti la mette nell’angolino. 1-0 Inter. I difensori bergamaschi protestano, ma il replay mostra che non c’è stata alcuna irregolarità.

Inter-Atalanta, Dumfries “l’eroe” che non ti aspetti

L’Atalanta cambia: entrano Ederson, Lookman e De Ketelaere, ma poco dopo diventa definitivamente la serata di Denzel Dumfries. Contropiede rapido dell’Inter, taglio verso Taremi che non arriva sulla palla che sfila sulla destra. Arriva Dumfries che anticipa Koussounou e fa appena fuori area scarica un piattone di destra sorprendendo tutti: la palla incoccia la parte inferiore della traversa e si insacca. Gol bellissimo e 2-0 per l’Inter.

Al 70′ Di Marco si presenta completamente solo in area, potrebbe puntare Carnesecchi e tirare ma in un momento di generosità appoggia a Lautaro che è completamente solo a centro area. L’argentino però. con Carnesecchi costretto a rientrare in condizioni di scarso equilibrio, da cinque metri incredibilmente la tira addosso al portiere. Sarebbe stato il gol decisivo, con ogni probabilità, ma Lautaro si è mangiato davvero l’impossibile.

Due minuti dopo, la solita regola del calcio: l’Atalanta si getta in avanti e riesce a segnare dopo un lungo batti e ribatti in area con Ederson. Per fortuna dell’Inter, il Var pesca De Ketelaere in fuorigioco millimetrico e Chiffi annulla. Scampato pericolo per i nerazzurri milanesi, Percassi in tribuna ci resta giustamente malissimo. Ma finché non si interverrà sul fuorigioco, le regole (molto discutibili) sono queste.

L’Inter stringe le linee per non offrire altre opportunità, e quando l’Atalanta trova finalmente l’occasione d’oro con un colpo di testa di Djimsity sugli sviluppi di un corner sale in cattedra Sommer, che para con un gran riflesso. Lookman, sempre di testa, colpisce da due metri, ma il portiere riesce a ritrovare l’equilibrio e respinge di nuovo. Al 93′ altra occasione per Lautaro che entra in area ma, stanchissimo, calcia fuori in diagonale. Ed è proprio l’imprecisione dell’argentino l’unica nota dolente di un’Inter che conferma tutta la sua forza, vincendo con pieno merito.

