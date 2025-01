Calciomercato Juventus, Fagioli “vuole” il Napoli ma c’è un problema: la situazione

Calciomercato Juventus, questa sera, alle 20, a Riyad, i bianconeri si giocheranno la seconda semifinale della Supercoppa Italiana contro il Milan. La vincente affronterà l’Inter, che ieri sera ha superato con facilità l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Oltre al calcio giocato, l’attenzione si concentra anche sul calciomercato, entrato nel vivo da ieri, con movimenti significativi sia in entrata che in uscita per i bianconeri.

🚨L’OM essaye de SIGNER LIBREMENT Danilo suite à sa mise à l’écart par la Juve !



[🥈@Gazzetta_it] pic.twitter.com/zHk1qdhEYw — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 3, 2025

Danilo verso Napoli, ma la Juventus chiede un indennizzo

Il mercato della Juventus è guidato da Cristiano Giuntoli, che ha praticamente salutato il capitano Danilo. Il difensore brasiliano, 33 anni, è nel mirino del Napoli di Antonio Conte, ma la Juventus non sembra intenzionata a lasciarlo partire senza un adeguato indennizzo. Nelle ultime ore, per l’esperto difensore brasiliano si parla anche di un inserimento dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Nel frattempo, il club bianconero è alla ricerca di rinforzi per la difesa, con nomi di primo piano nel radar:

Antonio Silva (Benfica), che richiede un investimento significativo;

(Benfica), che richiede un investimento significativo; David Hancko (Feyenoord);

(Feyenoord); Ronald Araujo (Barcellona), considerato un’opzione di fondo.

#Juventus, #Fagioli continua ad avere in testa solo il #Napoli. Ma c'è da registrare l'interesse dei campani anche per #Pellegrini della #Roma: uno esclude l'altro. Si attendono novità a breve per il centrocampista ⚪️⚫️, in un senso o nell'altro @calciomercatoit #calciomercato https://t.co/ezyLzG9kXA — Alessio Lento (@alessio_lento) January 3, 2025

Nicolò Fagioli vuole il Napoli, ma c’è “un ostacolo” dalla Roma

Anche il futuro di Nicolò Fagioli appare incerto. Escluso dalle scelte di Thiago Motta, il giovane centrocampista potrebbe lasciare Torino. Inizialmente, il Marsiglia di De Zerbi si era mosso con decisione, ma l’interesse del Napoli sembra aver catturato l’attenzione del giocatore, favorevole a un trasferimento in Campania. La trattativa potrebbe chiudersi con un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 25 milioni di euro.

Tuttavia, il trasferimento di Fagioli al Napoli è complicato dall’interesse dei partenopei per Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club di De Laurentiis è seriamente interessato al centrocampista giallorosso, ma il suo alto ingaggio rappresenta un ostacolo. Se il Napoli dovesse ingaggiare Pellegrini, la pista Fagioli verrebbe abbandonata.

Anche l’Inter monitora la situazione di Pellegrini, ma i giallorossi vorrebbero inserirlo in uno scambio con Davide Frattesi che pare, al momento, veramente complicato da realizzarsi. Ecco quindi che il capitano giallorosso, peraltro non convocato per il derby Roma-Lazio in programma domenica, pare avvicinarsi al Napoli di Conte. Un profilo peraltro molto gradito al trainer salentino, che vorrebbe una mezzala offensiva: posizione in cui (fuori ruolo) ha sperimentato nelle ultime partite Giacomo Raspadori, che guarda caso interessa alla Roma. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro sia del capitano romanista sia di Fagioli.

