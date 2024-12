Calciomercato, asse caldo tra Napoli e Roma: non solo Pellegrini, a Conte piace anche un difensore giallorosso

Calciomercato, asse caldo tra Napoli e Roma per gennaio: oltre a Pellegrini, possibile oggetto di scambio, agli Azzurri interessa anche un difensore. La Roma si prepara a vivere un gennaio cruciale, con prospettive di cambiamento significative. Pochi giocatori sembrano certi di restare, e l’idea di una rivoluzione nella rosa inizia a prendere forma. Anche i veterani, con un lungo passato in giallorosso, non sembrano più intoccabili.

Un difensore giallorosso nel mirino del Napoli

Tra questi c’è Gianluca Mancini, il cui futuro appare incerto. Come riportato da La Repubblica, l’agente del difensore avrebbe avuto recentemente contatti esplorativi con il Napoli, alla ricerca di un centrale dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Sebbene i discorsi iniziali si siano concentrati su un possibile trasferimento in estate, non è escluso che l’ex Atalanta, sotto contratto con la Roma fino al 2027, possa approdare in Campania già a gennaio, qualora si verificassero le giuste condizioni.

Pellegrini e Raspadori: uno scambio in vista?

Un altro nome caldo è quello di Lorenzo Pellegrini, il cui futuro in giallorosso sembra sempre più incerto. La Roma, interessata a Giacomo Raspadori, potrebbe utilizzare il centrocampista come pedina di scambio con il Napoli. Lo scenario di uno scambio tra i due giocatori, oltre a essere intrigante sul piano tecnico, potrebbe offrire benefici significativi per i bilanci di entrambe le società.

Per il Napoli, l’arrivo di Pellegrini rappresenterebbe l’opportunità di aggiungere un vice di McTominay, una figura attualmente mancante nella rosa, oltre a un giocatore capace di agire sia in un ruolo più arretrato che sulla trequarti. Per la Roma, Raspadori potrebbe invece offrire un’alternativa versatile e di qualità per l’attacco. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questi scenari si trasformeranno in realtà, in un gennaio che si preannuncia ricco di colpi di scena.

Leggi anche: