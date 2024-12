Il Napoli vuole dal Lecce uno dei talenti della Nazionale italiana U19: la trattativa

Calciomercato, il Lecce è vicino a chiudere un’importante operazione che coinvolge il giovane centrocampista classe 2004 Luis Hasa, che ha ben figurato con la Nazionale italiana U19. A confermare la trattativa è stato direttamente Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del club, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Un club importante italiano ci ha chiesto un giocatore che non sta giocando da noi. Noi abbiamo chiesto una contropartita tecnica o altre situazioni per concretizzare. Si tratta di Hasa.”

La trattativa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club interessato sarebbe il Napoli, che avrebbe messo gli occhi su Hasa, centrocampista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. L’operazione potrebbe includere uno scambio di contropartite tecniche, tra cui il difensore Rafa Marin.

Hasa, che al momento non sta trovando spazio con la guida tecnica di Giampaolo, ha già mostrato il suo talento nel recente passato. È stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia agli Europei Under 19, servendo l’assist decisivo per il gol di Kayode nella finale contro il Portogallo, prestazioni che gli sono valse il premio di miglior giocatore del torneo.

Il percorso di Hasa

Acquistato dal Lecce a titolo definitivo la scorsa estate dalla Juventus, Hasa ha debuttato in amichevole con i bianconeri il 12 agosto 2023 contro l’Atalanta, subentrando a Locatelli. Tuttavia, il suo esordio ufficiale in prima squadra non è mai arrivato. Nella stagione 2023/2024 ha collezionato 32 presenze con la Juventus Under 23 in Serie C, contribuendo con 2 gol e 6 assist.

Se la trattativa andasse in porto, il Napoli potrebbe aggiungere al proprio organico un talento di grande prospettiva, mentre il Lecce potrebbe ottenere rinforzi tecnici utili per la propria rosa.

