Calciomercato, si scalda l’asse Juve-Napoli: Motta vuole Raspadori, Conte punta Danilo e non solo

Con l’apertura della finestra di calciomercato invernale fissata per il 2 gennaio, la Juventus e il Napoli si preparano a recitare ruoli da protagonisti. Le priorità dei bianconeri sono chiare: rinforzare la difesa con uno o due innesti e trovare un vice-Vlahovic per completare il reparto offensivo. Ma l’asse Torino-Napoli potrebbe riservare sorprese, con possibili scambi di alto livello.

❗Danilo porta Raspadori



🐂 Cessione Toro, nuovi segnali?



🇷🇴 Genoa romeno, ecco Dan Sucu#Tuttosport pic.twitter.com/cADIUsWcFu — Tuttosport (@tuttosport) December 19, 2024

Le manovre di Juventus e Napoli tra difesa ed attacco

La cessione di Danilo, corteggiato dal Napoli per sostituire l’infortunato Buongiorno, costringerebbe la Juventus a muoversi rapidamente per assicurarsi due difensori centrali. David Hancko (Feyenoord) è il nome in cima alla lista di Giuntoli, ma i bianconeri monitorano anche Antonio Silva, talento portoghese del Benfica, per un’eventuale doppietta. Tuttavia, l’affare Silva dipenderà dalle condizioni economiche offerte dai lusitani, con un’opzione di prestito che potrebbe agevolare la trattativa. Non è da escludere nemmeno un ritorno di fiamma per Milan Skriniar, che rimane un profilo interessante nonostante sia già passato al PSG.

La Juventus cerca un vice-Vlahovic e il nome di Giacomo Raspadori è al centro di indiscrezioni sempre più insistenti. L’attaccante azzurro non sembra centrale nei piani di Conte e potrebbe rappresentare una pedina di scambio nell’eventuale operazione Danilo. L’affare appare complesso, considerando il contratto di Raspadori con il Napoli fino al 2028 e la scadenza imminente del contratto del difensore brasiliano.

Un altro elemento che potrebbe entrare nei discorsi è Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, in uscita dalla Continassa, piace molto al ds del Napoli Manna. Fagioli è anche sul radar del Marsiglia, ma un suo coinvolgimento in un’operazione sull’asse Napoli-Torino non è da escludere.

La Juventus è chiamata a un mercato invernale di grande intensità. Oltre alle necessità difensive, i bianconeri devono valutare con attenzione le dinamiche offensive e le eventuali cessioni. L’asse con il Napoli potrebbe essere decisivo, ma le trattative non saranno semplici e richiederanno flessibilità e strategie ben studiate.

Leggi anche: