L’infortunio di Buongiorno riapre il mercato del Napoli: i nomi per sostituirlo

L’infortunio di Alessandro Buongiorno rappresenta una tegola pesante per il Napoli di Antonio Conte. La frattura di due vertebre lombari, che costringerà l’ex Torino ai box per oltre un mese, ha spinto il club partenopeo ad accelerare sul mercato per trovare un rinforzo difensivo nel prossimo mercato di gennaio. Conte vuole un’alternativa di livello che permetta al giocatore di recuperare con calma e garantire solidità alla retroguardia.

I tre nomi caldi: Luiz Felipe, Danilo e Kiwior

1. Luiz Felipe

L’ex difensore della Lazio, attualmente svincolato dopo la sua avventura con l’Al-Ittihad, rappresenta l’opzione più fattibile e immediata. L’operazione a parametro zero permetterebbe a Giovanni Manna di chiudere l’affare rapidamente, lavorando soltanto su un’intesa economica con il giocatore. L’esperienza del brasiliano in Serie A potrebbe risultare preziosa per inserirlo subito nei meccanismi di Conte.

2. Danilo

Il capitano della Juventus è un profilo che Antonio Conte apprezza particolarmente per esperienza e leadership. Tuttavia, le recenti dichiarazioni del difensore brasiliano e la sua centralità nel progetto bianconero complicano la trattativa. In passato si era ipotizzato un possibile scambio Raspadori-Danilo, ma al momento la strada appare molto in salita.

3. Jakub Kiwior

Il difensore polacco dell’Arsenal, ex Spezia, è un profilo che unisce gioventù e prospettiva. Tuttavia, il giocatore è molto apprezzato sul mercato europeo, e i Gunners non sembrano disposti a cederlo in prestito. Una trattativa per un acquisto a titolo definitivo risulterebbe quindi molto onerosa per il Napoli, dato che il cartellino di Kiwior secondo Transfermarkt ad oggi è valutato attorno ai 28 milioni.

#Kiwior: il #Napoli aveva già sondato la scorsa estate 👇 il profilo piace a #Conte (non è l’unico), il difensore vuole giocare di più, l’#Arsenal fin qui non ha aperto al prestito e serve il via libera di #Arteta https://t.co/hKEryKHKrw — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 17, 2024

La scelta del Napoli

Antonio Conte si aspetta una risposta rapida dalla dirigenza partenopea. L’obiettivo è assicurarsi un difensore pronto per aiutare il Napoli a competere al meglio nei prossimi mesi. Luiz Felipe, per tempistiche e condizioni economiche, appare al momento la soluzione più concreta, mentre Danilo e Kiwior rimangono piste più difficili da percorrere, ma non del tutto da escludere. e prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il mercato del Napoli.

