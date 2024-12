Home | Calciomercato, le big di Premier si muovono per David: cosa cambia per Inter e Juventus

Calciomercato, ogni mese che passa il destino di Jonathan David si allontana dal Lille. L’attaccante canadese, con un contratto in scadenza a giugno prossimo, ha ricevuto una proposta di rinnovo dal club francese, ma al momento non sembra intenzionato a firmare. La sua volontà è chiara: fare un passo avanti nella carriera e approdare in un top club europeo. Dopo l’esperienza al Gent e il passaggio al Lille nel 2020, David ritiene che sia giunto il momento di misurarsi su palcoscenici ancora più prestigiosi.

100 goals. Jonathan David. 🇨🇦🎯 pic.twitter.com/8W03yVNhDW — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 9, 2024

Il pressing delle italiane: Juve e Inter ci provano

Due club di Serie A sono pronti a inserirsi nella corsa al talento canadese: Juventus e Inter. Entrambe le società hanno avviato contatti preliminari con l’entourage del giocatore per esplorare le possibilità di un trasferimento.

Juventus : Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha incontrato l’agente di David in occasione della sfida di Champions League tra il Lille e il club bianconero, disputata lo scorso 5 novembre. Proprio in quella gara, David ha segnato il gol decisivo per il pareggio finale (1-1), confermando il suo valore nei grandi appuntamenti.

: Il direttore sportivo ha incontrato l’agente di David in occasione della sfida di Champions League tra il Lille e il club bianconero, disputata lo scorso 5 novembre. Proprio in quella gara, David ha segnato il gol decisivo per il pareggio finale (1-1), confermando il suo valore nei grandi appuntamenti. Inter: Anche i nerazzurri monitorano attentamente la situazione, valutando i margini per anticipare la concorrenza, soprattutto estera.

L’ostacolo principale per le italiane è rappresentato dall’ingaggio richiesto dal giocatore, che si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro netti all’anno. Cifre importanti che, unite alla concorrenza internazionale, complicano la trattativa.

La concorrenza dall’estero: Premier League in pole

Oltre a Juve e Inter, molti altri club europei sono interessati a Jonathan David. Tra questi:

Barcellona e Bayern Monaco hanno sondato il terreno, ma per ora non hanno compiuto passi concreti.

e hanno sondato il terreno, ma per ora non hanno compiuto passi concreti. Manchester United segue con attenzione gli sviluppi sul futuro del canadese.

segue con attenzione gli sviluppi sul futuro del canadese. Tottenham appare al momento il club più determinato a chiudere l’operazione, forte della disponibilità economica e di un progetto tecnico in fase di rilancio.

La Premier League, con la sua capacità di offrire ingaggi superiori e un appeal unico, rappresenta un ostacolo importante per le squadre italiane.

🚨 Liverpool have joined Real Madrid and Barcelona in the race to sign Alphonso Davies on a free transfer this summer.



(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/yQMZS6pZQe — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 13, 2024

Le intenzioni di David e del Lille

Il Lille preferirebbe non cedere il giocatore a gennaio, ma con il contratto in scadenza a giugno, il rischio di perderlo a parametro zero è concreto. Dal canto suo, David sembra deciso a lasciare il club francese, con l’addio che appare ormai una questione di tempo: a gennaio o, più probabilmente, a fine stagione. Il futuro di Jonathan David sarà uno dei temi caldi del mercato nei prossimi mesi. Juventus e Inter restano vigili, ma per portare il talento canadese in Italia dovranno superare la concorrenza delle big inglesi e non solo. Il Lille è pronto a resistere fino all’ultimo, ma il giocatore sembra ormai convinto della sua scelta di cambiare aria e proseguire la carriera in un top club.

Leggi anche: