Calciomercato, la Roma brucia i tempi per il talento argentino Di Cesare: le cifre sul piatto

Calciomercato Roma, il nome nuovo per la difesa giallorossa è quello di Marco Di Cesare, talento argentino classe 2002 in forza al Racing Avellaneda. Possente difensore centrale, già nazionale U23 con l’Albiceleste ma in possesso della doppia cittadinanza italo-argentina, Di Cesare è uno stopper vecchio stile, che all’occorrenza può anche giocare come mediano davanti alla difesa.

Il classe 2002, già protagonista con il Racing Avellaneda e fresco vincitore della Copa Sudamericana, potrebbe essere il tassello ideale per il reparto arretrato di Claudio Ranieri. Già nel mirino di club europei come Inter, Udinese e Lipsia, il giocatore è pronto per un’esperienza nel calcio del Vecchio Continente. La Roma brucia i tempi per assicurarselo già nel mercato di riparazione a gennaio, anche per via di questioni contrattuali.

Le richieste di Ranieri e la strategia della Roma

Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri avrebbe chiesto rinforzi per il reparto difensivo, soprattutto per sostenere la sua linea a tre. Di Cesare rappresenterebbe un’opzione interessante, considerando anche il suo doppio passaporto (argentino e italiano), che eviterebbe di occupare uno slot per giocatori extracomunitari.

Il direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, ha già avviato i primi contatti con l’agente del calciatore, Juan Cruz Oller, per anticipare la concorrenza. La clausola rescissoria fissata dal Racing è di 13 milioni di euro, destinata a salire a 15 milioni nel 2025, ma i giallorossi puntano a chiudere l’operazione con un’offerta di circa 10 milioni, inclusi i bonus.

