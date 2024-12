Il Torino vuole Arnautovic: contatti con l’Inter e gli agenti del calciatore, la situazione

Calciomercato Torino, i granata vogliono Marko Arnautovic per rinforzare l’attacco orfano di Zapata: contatti in corso con Inter e agenti del calciatore. Sono trascorsi ormai due mesi dall’infortunio ai legamenti crociati subito da Duván Zapata, e in casa Torino il tempo per rimediare sul mercato sembra avvicinarsi rapidamente.

La crisi offensiva del Torino e le mosse del Ds Vagnati

Dopo aver scelto, il 7 ottobre, di non puntare sul mercato degli svincolati, con Urbano Cairo che ha rinunciato all’opzione Balotelli (poi approdato al Genoa), il club granata ha deciso di concentrare le proprie risorse sul mercato di gennaio. Nel frattempo, la dirigenza, guidata dal direttore sportivo Davide Vagnati, ha passato al vaglio diversi profili, arrivando ora a trattare il nome di Marko Arnautovic.

L’assenza di Zapata ha lasciato un vuoto evidente nell’attacco granata. Da quando il colombiano è ai box, la squadra allenata da Paolo Vanoli ha segnato appena due reti, escludendo la rocambolesca sconfitta contro il Cagliari. Questo ha portato a un periodo nero: 5 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria (1-0 contro il Como). Una media offensiva così bassa ha reso imprescindibile l’arrivo di un centravanti di peso nel mercato invernale. (segue dopo la foto)

Arnautovic considerato il “profilo ideale”

La dirigenza ha stabilito criteri chiari: serve un “9” classico, un attaccante fisicamente imponente e capace di fare da riferimento offensivo, con caratteristiche simili a quelle di Zapata. Tuttavia, la scelta deve essere anche economicamente sostenibile, un vero affare low-cost. In questo contesto si inserisce il nome di Marko Arnautovic, che sembra rispondere perfettamente ai requisiti.

Secondo Tuttosport, sono già iniziati i primi contatti tra gli agenti di Arnautovic e la dirigenza del Torino, con sondaggi iniziali che hanno dato riscontri positivi. Al momento, l’austriaco è scivolato in fondo alle gerarchie dell’Inter, dove si trova a essere il quinto attaccante nelle scelte di Simone Inzaghi.

La situazione contrattuale del giocatore facilita l’operazione: l’Inter aveva già valutato una sua cessione la scorsa estate, ma il costo dell’attaccante, acquistato per 10,8 milioni di euro più bonus, era ancora considerato eccessivo. Con un ingaggio netto di 3 milioni di euro (grazie al Decreto Crescita), il club nerazzurro ha deciso di non esercitare la clausola di rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Va detto che il Torino non è l’unico club interessato al centravanti austriaco: sulle tracce di Arnautovic ci sarebbe infatti anche il Galatasaray. (segue dopo la foto)

I costi e le condizioni

Per liberarlo a gennaio, l’Inter richiede una valutazione minima di 2,5 milioni di euro e un accordo che copra i restanti sei mesi di ingaggio. Tuttavia, Arnautovic non sembra disposto a lasciare Milano senza garanzie: chiede un contratto di almeno 18 mesi per abbandonare subito i nerazzurri. Inoltre, il suo attuale contratto prevede ricchi bonus legati ai risultati di squadra, un elemento che potrebbe complicare ulteriormente l’intesa.

La strada verso un accordo tra Torino, Inter e il giocatore sembra percorribile, ma rimangono nodi da sciogliere, soprattutto sul fronte delle richieste contrattuali di Arnautovic. Con il mercato di gennaio alle porte, la trattativa potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane, spinta dall’urgenza granata di ritrovare incisività offensiva.

