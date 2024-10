Home | Torino, stagione finita per Zapata: tutte le soluzioni per Vanoli

Duvan Zapata, stagione finita per l’attaccante del Torino. Il grave infortunio del colombiano rappresenta un duro colpo per i granata, per molte ragioni. Prima di tutto, per il suo rendimento nella prima parte della stagione: l’ex giocatore dell’Atalanta aveva segnato 3 gol in campionato e uno in Coppa Italia, dimostrandosi un pilastro fondamentale nello schema di Paolo Vanoli, inserendosi subito alla perfezione nel nuovo contesto. (continua dopo la foto)

Questo il messaggio che il club granata sui suoi canali ufficiali ha dedicato suo giocatore: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo”.

Poter contare su un giocatore del calibro di Zapata è un privilegio che poche squadre possono permettersi. Ora il Torino deve fare i conti con questa perdita e riflettere sulle prossime mosse: puntare su giocatori svincolati o aspettare il mercato di gennaio, magari adattando sistema di gioco e interpreti? Domande che Cairo e Vagnati stanno sicuramente ponderando, sfruttando la pausa per chiarirsi le idee. Tra le ipotesi c’è quella di Balotelli, ancora senza squadra dopo l’esperienza in Turchia, o Giovanni Simeone come obiettivo per la finestra invernale di mercato, ma le decisioni non sono ancora state prese.

Vanoli non ha molte alternative a disposizione: c’è Antonio Sanabria e, soprattutto, Ché Adams, che ha numeri simili a quelli di Zapata e si è già integrato bene nella squadra. Nel 3-5-2 del tecnico, potrebbero essere schierati anche Yann Karamoh, come seconda punta atipica, o Nikola Vlasic, più come sostegno al centravanti. Un’altra opzione è cambiare modulo, adottando un 3-4-2-1 con Tameze o Ilic dietro la punta centrale accanto al croato. Questa soluzione, già utilizzata dal precedente allenatore, sembra la più probabile, ma non mancano alternative. Vanoli, che ha già dimostrato grandi capacità nel primo scorcio di stagione, ora è chiamato a un lavoro aggiuntivo e stimolante.

