Milan, Tomori può dire addio a fine stagione: tre difensori centrali nel mirino di Moncada

Calciomercato Milan, Tomori potrebbe dire addio al Diavolo al fine stagione: Moncada è già a caccia del sostituto, i primi tre nomi della lista. Il ciclo di Fikayo Tomori al Milan, iniziato con entusiasmo e coronato dallo Scudetto del 2022, potrebbe concludersi al termine della stagione. L’inglese, che nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare sotto la guida di Paulo Fonseca, è oggetto di valutazioni in vista del futuro. Nonostante le recenti difficoltà, il difensore resta un nome di grande appeal per i club di Premier League, dove potrebbe fare ritorno dalla “porta principale”. (segue dopo la foto)

Fikayo Tomori

Gli obiettivi del Milan in caso di addio di Tomori

L’attività di scouting del Milan, orchestrata da Geoffrey Moncada, è già focalizzata su una serie di giovani profili in grado di garantire continuità e qualità al reparto arretrato.

1. Yarek Gasiorowski Mosquera (Valencia)

Classe: 2004

2004 Punti di forza: Eccellente struttura fisica, buona tecnica nella fase di impostazione.

Eccellente struttura fisica, buona tecnica nella fase di impostazione. Situazione: Il giovane talento del Valencia piace per le sue doti difensive e la sua capacità di costruire gioco da dietro. È tra i principali candidati per rimpiazzare Tomori.

2. Bafodé Diakité (Lille)

Classe: 2001

2001 Esperienza: Ha già lavorato con Fonseca durante l’esperienza del tecnico al Lille .

Ha già lavorato con Fonseca durante l’esperienza del tecnico al . Fattori favorevoli: I rapporti tra Milan e Lille sono ottimi e potrebbero facilitare una trattativa. Diakité rappresenta un’opzione più matura rispetto ad altri giovani talenti.

3. Ousmane Diomandé (Sporting Lisbona)

Classe: 2003

2003 Valutazione: Considerato uno dei difensori più promettenti d’Europa.

Considerato uno dei difensori più promettenti d’Europa. Problema: Il prezzo elevato. Lo Sporting Lisbona lo valuta oltre 35 milioni di euro , una cifra importante che potrebbe complicare l’operazione.

Il elevato. Lo Sporting Lisbona lo valuta oltre , una cifra importante che potrebbe complicare l’operazione. Osservazioni: Gli scout rossoneri lo seguono da almeno due anni e il giocatore ha sempre ricevuto valutazioni estremamente positive.

La possibile partenza di Tomori, che rappresenterebbe una perdita importante per il Milan, spinge la dirigenza a muoversi con decisione per individuare il sostituto ideale. Le opzioni valutate offrono un mix di esperienza, talento e potenziale di crescita, elementi in linea con la strategia rossonera di costruire una squadra giovane ma competitiva.

Le prossime settimane saranno decisive per capire le intenzioni del club e la volontà del giocatore inglese di rilanciarsi o intraprendere una nuova avventura.

