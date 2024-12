Il giovane capocannoniere della Serie B nel mirino dell’Atalanta: l’indiscrezione

Cristian Shpendi, attaccante classe 2003 del Cesena, si sta affermando come uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. Con un inizio di stagione brillante in Serie B, 12 gol in 14 presenze e attuale capocannoniere della serie cadetta, il bomber italo-albanese ha attirato l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui l’Atalanta, sempre attenta a valorizzare i giovani talenti.

Capocannoniere della Serie B a 21 anni con 10 gol in 14 partite dopo una stagione da record in Serie C: è arrivato il momento di brillare anche nel campionato cadetto per Cristian Shpendi, ormai un idolo a Cesena.



Una stagione da protagonista in Serie B

Il Cesena, quarto in classifica, sta beneficiando delle grandi prestazioni di Shpendi, che con i suoi gol e il suo impegno è diventato il trascinatore della squadra. Massimo Agostini, responsabile dell’area tecnica del club, ha elogiato il giovane attaccante:

“Cristian è un lavoratore instancabile, con una crescita impressionante. Ha tutte le qualità per diventare un grande calciatore.”

Il profilo di Shpendi sembra fatto su misura per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha una lunga tradizione di crescita e valorizzazione dei giovani talenti. Con la capacità di muoversi tra le linee e di essere decisivo in area, il giovane attaccante potrebbe integrarsi perfettamente nel sistema offensivo dei nerazzurri, che puntano su attaccanti versatili e dinamici. L’Atalanta potrebbe valutare un investimento su Shpendi già a gennaio, sfruttando la sua esplosione in Serie B per anticipare la concorrenza, magari con un percorso graduale, simile a quello riservato ad altri giovani come Scalvini o Lookman. (segue dopo la foto)

Cristian Shpendi con il DS del Cesena Fabio Artico

Il Cesena gli ha rinnovato il contratto, ma il futuro di Cristian Shpendi è tutto da scrivere

Nonostante l’interesse dei grandi club, il Cesena intende tenere con sé Shpendi fino al termine della stagione. Agostini ha confermato questa volontà: “Riceveremo offerte a gennaio, ma la società vuole che resti fino a giugno. Questo è l’ambiente ideale per la sua crescita.”. Intanto il Cesena si è “cautelato” e ha rinnovato il contratto al suo giovane bomber fino al 2028, con l’obiettivo di mantenere alto il prezzo del suo cartellino in vista di un eventuale cessione in estate.

Questo il comunicato del club romagnolo: “Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con l’attaccante Cristian Shpendi fino al 30 giugno 2028. Arrivato nel Settore Giovanile bianconero nell’estate del 2019, l’attaccante classe 2003 gioca inizialmente tra le fila delle formazioni Under 17 e Primavera, per poi esordire in prima squadra all’inizio della stagione 2021/2022. Tra i protagonisti della vittoria del Campionato di Serie C 2023/2024, con la maglia del Cesena FC fino ad oggi ha messo a segno 35 gol in 80 presenze complessive. Tutta la famiglia del Cesena FC augura a Cristian le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.

Se l’Atalanta decidesse di puntare su Shpendi, il classe 2003 potrebbe rappresentare una pedina importante per il futuro. Giovane, talentuoso e con ampi margini di miglioramento, il bomber del Cesena risponde perfettamente ai criteri del club bergamasco. La partita si giocherà tra gennaio e l’estate, ma una cosa è certa: Cristian Shpendi è un nome da tenere d’occhio per il futuro del calcio italiano e, forse, anche per l’Atalanta.

