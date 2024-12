Inter, l’infortunio di Acerbi è più grave del previsto: a gennaio caccia al sostituto, il nome più caldo

Infortunio Acerbi, si allungano i tempi di recupero dell’esperto difensore nerazzurro, pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. L’Inter ha sofferto l’emergenza difensiva nell’importante sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, dovendo fare a meno di pedine chiave come Pavard e Acerbi, oltre a un Bastoni non al top della forma. Nonostante le difficoltà, Bisseck e de Vrij si sono distinti tra i migliori in campo, ma la mancanza di alternative ha limitato la capacità di Simone Inzaghi di gestire al meglio le forze durante i momenti cruciali del match.

Le condizioni di Acerbi

Le notizie riguardanti Francesco Acerbi non sono positive: il centrale 36enne, fuori causa dalla trasferta contro il Verona a causa di un problema muscolare alla coscia, dovrà posticipare ulteriormente il rientro. Inizialmente previsto per la sfida contro il Parma a San Siro, il recupero ha subito complicazioni, escludendolo anche dal prossimo incrocio di campionato contro la Lazio, sua ex squadra, lunedì sera all’Olimpico.

Resta incerto se Acerbi potrà tornare in campo entro la fine del 2024, con match ancora da giocare contro Udinese, Como e Lecce, o se il rientro sarà rimandato direttamente all’inizio del 2025, in vista della Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Mercato: un rinforzo in difesa a gennaio?

Considerata l’emergenza nel reparto arretrato, Inzaghi potrebbe spingere per un rinforzo già nella sessione di mercato invernale. La dirigenza dell’Inter, consapevole della situazione, starebbe valutando l’anticipo di un colpo previsto per l’estate. Tra i nomi seguiti spicca quello di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, che ha confermato le sue qualità segnando il gol decisivo nella recente sfida contro il Monza.

Acquistare Bijol a gennaio non sarà però semplice. La valutazione dello sloveno si aggira intorno ai 25 milioni di euro, e la famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese, sembra propensa a trattare solo per un trasferimento a fine stagione. Tuttavia, l’Inter potrebbe tentare di accelerare l’operazione, vista l’urgenza di rinforzare la difesa in vista degli impegni decisivi.

Leggi anche: