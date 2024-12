Che tegola per il Napoli e Antonio Conte! Buongiorno si è fratturato due costole, i tempi di rientro

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte: il difensore Alessandro Buongiorno dovrà fermarsi a causa di un infortunio rimediato durante l’allenamento odierno. La società azzurra ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la dinamica dell’incidente e gli esiti dei primi accertamenti medici.

Il comunicato del club

Nel comunicato ufficiale del Napoli si legge: “Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione.”

L’infortunio rappresenta un brutto imprevisto per Antonio Conte, che perde una pedina importante nel reparto arretrato proprio in un momento cruciale della stagione. Buongiorno era stato titolare nella vittoria per 3-1 del Napoli in casa dell’Udinese, sabato sera. Nelle pagelle di Tuttomercatoweb.com, il difensore aveva ricevuto un voto di 6, con questa analisi della sua prova: “Un primo tempo così così, in cui soffre la fisicità di Lucca e commette un errore da matita blu in uscita. Poi riprende sicurezza e non sbaglia niente più.”

Buongiorno infortunato, quando potrà tornare in campo

La frattura ai processi trasversi, sebbene dolorosa, solitamente non richiede un intervento chirurgico, ma necessita di un periodo di riposo e riabilitazione. I tempi di recupero varieranno in base alla risposta del giocatore alla terapia, ma in genere si stimano alcune settimane di stop prima di un graduale ritorno all’attività agonistica. Il Napoli, che sta affrontando una fase cruciale in campionato e Champions League, sarà ora costretto a rivedere le rotazioni in difesa per sopperire all’assenza del centrale.

