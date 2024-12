Roma, Ranieri non ha la bacchetta magica. Confronto fra allenatori, cosa dice la media punti

La stagione della Roma continua a deludere, nonostante il terzo cambio in panchina. L’arrivo di Claudio Ranieri, tornato per la terza volta alla guida dei giallorossi, non è ancora riuscito a invertire il trend negativo che ha segnato questa annata. Dopo quattro partite di campionato sotto la sua gestione, la squadra ha raccolto solo tre punti, gli stessi ottenuti da Daniele De Rossi nelle prime quattro giornate.

Il Como vince a sorpresa con i gol di Gabrielloni e Paz nei minuti di recupero, 2-0 contro la Roma! Cadono i giallorossi di Claudio Ranieri che adesso rischiano seriamente: la zona retrocessione dista solamente due punti!#ComoRoma pic.twitter.com/sVsN3CxqTp — Inter-News.it (@internewsit) December 15, 2024

Meglio di loro, finora, Ivan Juric, anche se il suo interregno non ha risolto i problemi strutturali della squadra. La Roma, partita con ambizioni di alta classifica, si trova ora a soli due punti dalla zona retrocessione. Le due vittorie consecutive contro Lecce e Braga, rispettivamente in campionato ed Europa League, avevano illuso l’ambiente, ma il brusco ko per 2-0 a Como ha riaperto le ferite.

Il disfattismo cresce tra i tifosi, che vedono un’annata sempre più complicata. Il primo a pagare è stato Daniele De Rossi, esonerato dopo appena quattro partite nonostante un rinnovo triennale firmato in estate. A lui è seguito Ivan Juric, che ha retto per 11 partite senza convincere pienamente, prima del ritorno di Ranieri.

Cambi in panchina che però non hanno portato i risultati sperati. Le cifre parlano chiaro: Ranieri, con una media di 0,75 punti a partita, ha ottenuto gli stessi risultati di De Rossi. Nelle prime quattro giornate di campionato, l’ex capitano giallorosso aveva conquistato tre pareggi (contro Cagliari, Juventus e Genoa) e una sconfitta interna con l’Empoli.

Juric, invece, nonostante un avvio difficile, è riuscito a migliorare leggermente il rendimento con una media di 1,25 punti a partita, frutto di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Il tecnico croato ha lasciato la squadra ancora in difficoltà, con prestazioni altalenanti sia in campionato che in Europa.

Roma, Claudio Ranieri e il compito più difficile

L’arrivo di Ranieri aveva portato entusiasmo e una momentanea serenità all’ambiente, ma i risultati non stanno premiando il suo lavoro. L’ex tecnico del Cagliari ha ottenuto una vittoria all’esordio in Europa League, ma i numeri in Serie A confermano le difficoltà della squadra.

La sfida per Ranieri ora è riportare la Roma a un livello di rendimento accettabile, evitando il rischio, per quanto remoto, di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. La qualità della rosa giallorossa rende improbabile una caduta in Serie B, ma per cambiare il corso di questa stagione servirà molto più di un cambio in panchina.

La prossima partita sarà un banco di prova fondamentale: Ranieri riuscirà a migliorare la media punti e risollevare le sorti della Roma? I tifosi, intanto, sperano di tornare a vedere una squadra competitiva, almeno per chiudere la stagione con dignità.

