Una Roma finalmente brillante abbatte lo Sporting Braga e fa gioire l’Olimpico

Roma-Sporting Braga 3-0, i giallorossi finalmente brillano e superano in scioltezza i portoghesi con una prestazione di sostanza e qualità. Finalmente una serata da ricordare per la Roma, che torna a sorridere in Europa League con un netto 3-0 sullo Sporting Braga. Una vittoria che rilancia le ambizioni dei giallorossi nella corsa verso i quarti di finale, anche se il risultato avrebbe potuto essere ancora più largo per quanto visto in campo.

Una grande Roma!



Vinciamo 3-0 con i gol di Pellegrini, Saud e Hermoso 💛❤️#ASRoma #UEL pic.twitter.com/qQ6jgVJizY — AS Roma (@OfficialASRoma) December 12, 2024

La cronaca del match

La Roma parte fortissimo e sblocca il risultato al 10′. Ndicka trova una splendida verticalizzazione per Zalewski, che serve un assist preciso a centro area. Pellegrini, con grande freddezza, controlla e batte Matheus con un destro angolato. Il capitano sfiora il raddoppio poco dopo, ma il suo colpo di testa, indirizzato all’incrocio, si stampa sulla traversa. I giallorossi continuano a creare pericoli, con Koné e lo stesso Pellegrini protagonisti di altre azioni pericolose, ma il primo tempo si chiude sul minimo vantaggio.

La ripresa si apre con il tanto atteso raddoppio. Saud Abdulhamid, alla prima gioia in maglia giallorossa, firma il 2-0 grazie a un’azione di forza di Koné, che resiste a due avversari e serve il saudita, abile a battere il portiere con un potente destro sotto la traversa.

La Roma continua a spingere: Soulé, servito ancora da un ispiratissimo Koné, sfiora il terzo gol con un tiro al volo che termina alto. Il Braga, già in difficoltà, resta in dieci uomini dopo che Matheus, uscendo disperatamente dall’area, colpisce il pallone con la mano su un lancio di Ndicka. A quel punto, i giallorossi chiudono i conti nel finale: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Hermoso firma il definitivo 3-0 con un colpo di testa, regalando a Ranieri un successo fondamentale.

Con questa vittoria, la Roma non solo si rilancia nella lotta per il passaggio del turno, ma ritrova morale e fiducia in vista dei prossimi impegni europei e di campionato. Ranieri può sorridere: i segnali di crescita sono evidenti, e la squadra sembra finalmente aver trovato il giusto equilibrio tra qualità e solidità.

