La Roma al lavoro per il nuovo allenatore: i due nomi più caldi sono “pesantissimi”

Nuovo allenatore Roma, si fanno due nomi “pesantissimi” per il dopo Ranieri che a giugno passerà al ruolo di dirigente giallorosso. La Roma si sta già muovendo per pianificare la prossima stagione, con un focus particolare sulla scelta del nuovo allenatore. Dopo le dichiarazioni del direttore sportivo Ghisolfi, emergono nomi di grande spessore come possibili successori di Claudio Ranieri.

Ghisolfi disegna un futuro ambizioso

Intervenuto prima del match contro lo Sporting Braga, il direttore sportivo ha sottolineato come la scelta del prossimo allenatore sarà strettamente legata al mercato di gennaio: “Con il mister Ranieri e il proprietario stiamo lavorando su due cose. La prima è il calciomercato di gennaio per migliorare la squadra. La seconda è il prossimo allenatore. Sulle due cose vogliamo anticipare e trovare una grande coerenza.” Ghisolfi ha aggiunto che il timing sarà cruciale: “Prima avremo il nuovo allenatore, meglio sarà. L’identità è importante. Sarà un allenatore italiano o straniero? Non lo so, l’importante è l’identità.”

“La scelta del nuovo allenatore è imminente.”#Ghisolfi nel pre partita.



Vi do una mia interpretazione, magari mi sbaglio.



Allenatore #AsRoma Stagione 25/26:

Claudio #Ranieri ? pic.twitter.com/uaOTakxJmp — Alessio Manieri (@dajealeofficial) December 12, 2024

I candidati per la panchina

Massimiliano Allegri : Un profilo di alto livello, molto apprezzato per la sua esperienza e capacità di gestione, che potrebbe portare stabilità e ambizione ai giallorossi.

: Un profilo di alto livello, molto apprezzato per la sua esperienza e capacità di gestione, che potrebbe portare stabilità e ambizione ai giallorossi. Carlo Ancelotti : La suggestione più affascinante. Attualmente alla guida del Real Madrid campione d’Europa, Ancelotti rappresenterebbe un nome di grande prestigio e un’opportunità unica per il club.

: La suggestione più affascinante. Attualmente alla guida del Real Madrid campione d’Europa, Ancelotti rappresenterebbe un nome di grande prestigio e un’opportunità unica per il club. Vincenzo Montella: Già allenatore della Roma agli inizi della sua carriera e attuale commissario tecnico della Turchia, Montella offre una soluzione familiare e potenzialmente interessante per un progetto di medio-lungo termine.

Con nomi di questo calibro in lista e l’intenzione di lavorare sin da ora per costruire una squadra competitiva, la Roma punta a consolidarsi come una delle realtà più ambiziose del calcio italiano ed europeo. La scelta del prossimo allenatore potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova era di successi.

Leggi anche: