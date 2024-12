Debacle Roma a Como, succede tutto nel recupero al Sinigaglia: due gol riaccendono le speranze di Fabregas

Como-Roma 2-0, clamoroso finale al “Sinigaglia” dopo una partita molto combattuta: due gol in pieno recupero riaccendono le speranze dei lariani, giallorossi sempre più giù. Il Como si regala una vittoria fondamentale contro la Roma, piegando i giallorossi con un gol di Gabrielloni in pieno recupero e il sigillo finale di Nico Paz. Per la squadra di Ranieri, si tratta dell’ennesima trasferta senza vittoria: un dato che pesa, con la zona salvezza distante ora solo due punti.

Match bloccato e poche emozioni nel primo tempo

La Roma ha dovuto rivedere i piani già nel riscaldamento: Hummels ha accusato sintomi influenzali, e Ranieri ha mandato Hermoso in campo dal primo minuto. Nonostante un avvio propositivo, con Saelemaekers vicino al gol dopo sei minuti, la Roma si è spenta gradualmente.

Il Como ha preso fiducia, sfiorando il vantaggio con una punizione di Nico Paz che ha scheggiato la parte alta della traversa. Al 28′, i giallorossi hanno trovato la rete con Manu Kone, ma il gol è stato annullato per una posizione irregolare di El Shaarawy nell’azione precedente. Nel finale di frazione, Dybala e Nico Paz hanno provato a rompere l’equilibrio, ma entrambi i portieri hanno risposto presente.

La ripresa e il finale sono tutti del Como

Nel secondo tempo, la Roma ha mostrato evidenti segni di stanchezza per le recenti fatiche europee, lasciando l’iniziativa al Como. La squadra di Fabregas ha sfiorato il vantaggio più volte: Da Cunha ha impegnato Svilar, mentre Fadera ha sfiorato un gol spettacolare, negato ancora dall’estremo difensore giallorosso.

Nico Paz è stato costantemente pericoloso, mancando di poco il bersaglio all’81’. Dall’altra parte, la Roma si è affidata ai lampi di Dybala, ma senza mai impensierire Reina. In pieno recupero, il Como ha trovato il gol decisivo: Gabrielloni, piazzato nell’area piccola, ha spinto in rete un pallone pesantissimo. Con la Roma ormai sbilanciata in avanti, Nico Paz ha approfittato di una ripartenza per siglare il 2-0 definitivo, mettendo il punto esclamativo su una serata da incubo per i capitolini.

La vittoria permette al Como di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, mentre la Roma sprofonda in una crisi sempre più evidente. Per Ranieri e i suoi uomini, la sfida contro il Parma diventa cruciale per invertire una rotta che sembra ormai segnata.

