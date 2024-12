Bologna-Fiorentina 1-0, ai rossoblu basta un gol di Odgaard per rompere la striscia di imbattibilità della Viola: la squadra di Italiano sorpassa il Milan e sale al settimo posto in classifica. Bologna-Fiorentina 1-0: la corsa viola si ferma al Dall’Ara. Dopo otto vittorie consecutive in campionato, la Fiorentina di Raffaele Palladino si arrende al Bologna guidato dall’ex tecnico Vincenzo Italiano. Un gol di Odgaard decide la sfida, che regala tre punti preziosi ai rossoblù e interrompe la striscia positiva dei gigliati.

Primo tempo: equilibrio e poche occasioni

La partita, carica di significato per Italiano, inizia con grande intensità. Il Bologna parte forte, sfruttando soprattutto le fasce con Ndoye e Dominguez, ma la Fiorentina regge bene e risponde con il proprio palleggio. Al 19’, Kean trova il gol per i viola, annullato però per un chiaro fuorigioco.

Con il passare dei minuti, il match si fa più tattico e le occasioni latitano. Un doppio intervento di Skorupski su Cataldi e Kean nel finale di primo tempo evita guai ai rossoblù. Spavento per Italiano al 40’: Ndoye, dopo uno scontro con Gosens, sembra infortunarsi seriamente, ma riesce a proseguire fino all’intervallo, seppur claudicante.

Ripresa: Odgaard decisivo, la Fiorentina fatica

La ripresa si apre subito con un brivido: Ferguson, subentrato a Ndoye, serve Castro, il cui tiro si stampa sul palo dopo appena 20 secondi. Il Bologna cresce e aumenta la pressione, trovando il vantaggio al 59’. Dominguez si libera di Gosens e serve un cross basso che attraversa l’area, trovando il destro potente e preciso di Odgaard per l’1-0.

Poco dopo, Holm sciupa una clamorosa occasione per raddoppiare, calciando malamente da posizione favorevole. La Fiorentina fatica a imbastire una reazione concreta, con il Bologna che si abbassa gradualmente per gestire il risultato. Nonostante alcuni interventi decisivi di De Gea, la squadra di Palladino non riesce a creare pericoli significativi.

Il triplice fischio consegna i tre punti al Bologna, che si impone nella sfida contro la squadra del suo ex allenatore. Per la Fiorentina, una battuta d’arresto che non cancella il buon momento ma richiama l’attenzione sui limiti evidenziati in una gara difficile e combattuta.

Marcatori: 59’ Odgaard (BOL).

Note: palo di Castro al 46’.

