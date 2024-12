Home | Fiorentina, grave lutto per mister Palladino: non è in panchina con il Bologna

A poche ore dalla sfida di campionato tra Bologna e Fiorentina, arriva una notizia drammatica che scuote il mondo del calcio: Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha perso la madre Rosa. Il club viola ha comunicato la triste notizia attraverso un comunicato ufficiale: “Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa.”

LUTTO PER RAFFAELE PALLADINO https://t.co/vGxAbn4gb6 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 15, 2024

AC Monza partecipa al dolore di Raffaele Palladino per la scomparsa della madre Rosa 🙏



A Raffaele e a tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze dalla grande famiglia biancorossa ❤️ pic.twitter.com/nDIPQ3DLV8 — AC Monza (@ACMonza) December 15, 2024

In questo momento di dolore, Palladino, 40 anni e di origini napoletane, non sarà presente in panchina nella sfida contro il Bologna. Al suo posto guiderà la squadra il vice allenatore Stefano Citterio.

Anche il Monza, club che ha lanciato Palladino come allenatore in Serie A, ha voluto esprimere la propria vicinanza all’ex tecnico biancorosso: “AC Monza partecipa al dolore di Raffaele Palladino per la scomparsa della madre Rosa. A Raffaele e a tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze dalla grande famiglia biancorossa.”

Sono attesi ulteriori messaggi di solidarietà da parte delle altre squadre e dei protagonisti del calcio italiano, in un momento che supera le rivalità sportive e mette in evidenza l’umanità e la vicinanza di tutto l’ambiente calcistico.

