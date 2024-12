Home | L’Hellas espugna il Tardini con una vittoria scaccia crisi per Zanetti: momento difficile per il Parma

Parma-Hellas Verona 2-3, gli scaligeri espugnano il “Tardini” con una partita di carattere e salvano la panchina di Zanetti; momento difficile, invece, per i ducali. In un momento delicato, l’Hellas Verona risponde alle voci di un possibile cambio in panchina con una prestazione di carattere al Tardini, superando il Parma di Fabio Pecchia per 3-2. La squadra di Paolo Zanetti sorprende con una difesa a tre e un approccio cinico, sfruttando le ripartenze per punire i limiti difensivi dei ducali.

Primo tempo: equilibrio e gol su corner

La gara inizia subito in salita per il Parma, in maglia total black, che va sotto dopo appena 5 minuti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Coppola sovrasta Balogh nello stacco e infila un Suzuki non impeccabile. Come se non bastasse, i crociati perdono Estevez per infortunio, sostituito da Anas Haj.

Nonostante lo svantaggio, il Parma reagisce e al 20’ trova il pari. Dopo un corner battuto corto da Man, Bonny si accentra e calcia verso la porta: il suo tiro viene salvato sulla linea da Ghilardi, ma la palla arriva a Sohm, che insacca per l’1-1. Dopo il pareggio, le due squadre abbassano i ritmi, preoccupandosi più di difendersi che di attaccare. Il primo tempo si chiude senza ulteriori occasioni, ma con tre ammonizioni a carico dei giocatori in campo.

Ripresa: l’Hellas colpisce in contropiede

Pecchia cambia volto al Parma durante l’intervallo, inserendo Almqvist e Keita al posto di Cancellieri ed Hernani. I cambi sembrano inizialmente pagare, con Almqvist in evidenza e Man vicino al gol. Tuttavia, i limiti difensivi del Parma si rivelano fatali: al 55’, Suslov orchestra un contropiede perfetto, servendo Harroui, il cui assist permette a Sarr di firmare il 2-1.

A metà ripresa arriva il colpo del ko per i crociati. Ancora una ripartenza orchestrata dallo scatenato Suslov vede Livramento calciare in porta; Suzuki respinge, ma Mosquera è il più veloce a ribadire in rete per il 3-1. Il Parma tenta una reazione d’orgoglio e accorcia le distanze nel finale grazie a un gran tiro da fuori area di Sohm, autore di una doppietta personale.

Zanetti ritrova serenità, Pecchia in crisi

Il Verona torna a casa con tre punti fondamentali, che regalano ossigeno a Zanetti e spengono le voci di un possibile esonero. Al contrario, il Parma vede emergere con preoccupazione i propri limiti difensivi, soprattutto contro squadre che puntano sul contropiede.

Marcatori: 5’ Coppola (VER), 20’ Sohm (PAR), 55’ Sarr (VER), 68’ Mosquera (VER), 86’ Sohm (PAR).

Note: Estevez (PAR) sostituito al 9’ per infortunio.

