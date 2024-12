Calciomercato, clamorosa notizia per la Roma: Dybala potrebbe lasciare a gennaio, chi lo vuole

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Roma nella sessione invernale di calciomercato. I rumor si fanno insistenti, con il giocatore argentino che avrebbe già accettato la proposta di una squadra che sta dispuntando la Champions League. La notizia non è arrivata come un fulmine a ciel sereno a Trigoria: da tempo è nota l’insofferenza della Joya per la brutta piega che ha preso la stagione dei giallorossi e in estate, dopo l’esonero di De Rossi, si era stati vicinissimi ad un suo addio con destinazione Arabia.

Il Galatasaray vuole Dybala, la situazione

Dopo le prime indiscrezioni delle scorse ore, la notizia prende sempre più forma: il Galatasaray vuole portare Paulo Dybala in Turchia già nel mercato di gennaio. L’argentino della Roma è diventato il nome più caldo per rinforzare l’attacco della squadra di Istanbul, con una trattativa che potrebbe accelerare nei prossimi giorni.

Secondo le ultime indiscrezioni, Dybala avrebbe già dato un primo assenso alla destinazione, aprendo così le porte a un trasferimento che sembrava impensabile fino a pochi mesi fa. Solo la scorsa estate, infatti, la Joya aveva rifiutato una ricca proposta proveniente dall’Arabia Saudita per rimanere nella Capitale e proseguire il proprio percorso in maglia giallorossa.

Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata. L’argentino starebbe ora prendendo seriamente in considerazione l’addio, complice forse una stagione complicata della Roma e la volontà di rilanciarsi in un contesto competitivo come quello della Super Lig turca.

La mossa del Galatasaray e le parole di Ranieri

La dirigenza del Galatasaray è pronta a muoversi rapidamente: già la prossima settimana potrebbe essere presentata la prima offerta ufficiale alla Roma. L’obiettivo del club turco è quello di chiudere l’operazione in tempi brevi, soprattutto sfruttando la disponibilità mostrata da Dybala nei confronti della nuova destinazione. Il club di Istanbul, reduce da anni di investimenti importanti, vuole assicurarsi un giocatore di altissimo livello come Dybala per consolidare le proprie ambizioni sia in campionato sia in Europa.

In passato, Claudio Ranieri – che aveva allenato Dybala in un contesto diverso – aveva parlato così del valore dell’argentino: “Io scelgo chi voglio. È di un’altra categoria. Lui avrà la mia massima considerazione. Io lo farei giocare 90 minuti tutte le partite, e se ce la fa io non lo levo”. Parole che sottolineano la qualità di un giocatore ancora in grado di fare la differenza, ma che ora sembra a un bivio importante della sua carriera.

La Roma, dal canto suo, dovrà decidere se privarsi di uno dei suoi giocatori più talentuosi in un momento delicato della stagione. La possibile offerta del Galatasaray potrebbe far vacillare la dirigenza giallorossa, soprattutto se dovesse includere cifre interessanti. La prossima settimana sarà cruciale: i turchi sono pronti a spingere sull’acceleratore, mentre Dybala sembra aver aperto la porta a un clamoroso trasferimento.

