Napoli, calciomercato caldissimo: dalla Premier il rinforzo che piace a Conte

Il Napoli ha messo nel mirino una stella emergente del calcio internazionale, che attualmente milita in Premier League, ormai diventato il campionato di riferimento per tutti. Il “prescelto”, che piace anche all’allenatore Antonio Conte, sarebbe John Duran, attaccante colombiano dell’Aston Villa. Il 21enne ha collezionato già 11 gol in questa stagione, e ed è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del momento, attirando l’attenzione di club di tutta Europa.

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per cercare di portare il centravanti a Napoli, un’operazione non semplice che dovrebbe costare intorno ai 35/40 milioni di euro. Il profilo di Duran ha colpito la dirigenza partenopea per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Il giovane colombiano è dotato di una grande potenza fisica ed è anche veloce.

Ad alcuni, Duran ricorda il suo connazionale Duvan Zapata, ora infortunato fino a fine stagione, il cui stile di gioco è simile per capacità offensive e incursioni in profondità. Duran potrebbe essere acquistato sia come vice Lukaku, ma anche come una spalla ideale per il belga, con l’obiettivo di formare una coppia offensiva temibile.

Napoli, non solo Duran

La sua versatilità e la capacità di adattarsi a diverse posizioni in attacco sarebbe fondamentale per le ambizioni del Napoli, che sta cercando di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Nonostante il club sia concentrato principalmente sull’acquisizione di Duran, l’operazione si inserisce anche in un contesto più ampio. Con l’infortunio di Buongiorno, che terrà il difensore lontano dai campi per circa 45-50 giorni, la dirigenza partenopea è costretta a trovare soluzioni alternative anche nel reparto arretrato per questo periodo della stagione.

L’arrivo di Duran rappresenterebbe un segnale chiaro dell’intenzione del Napoli di continuare a puntare sui giovani talenti, con lo sguardo rivolto non solo al presente, ma anche al futuro. I contatti tra il club partenopeo e gli intermediari dell’Aston Villa sono già avviati, ma non sarà un’operazione facile. La concorrenza è agguerrita e i villans potrebbero non essere disposti a cedere facilmente il loro gioiello.

Nonostante le difficoltà, il Napoli sembra determinato a chiudere per il giovane attaccante, in una trattativa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Il calciomercato è sempre un cantiere aperto e, mentre il Napoli si prepara a rinforzare il proprio attacco, non si escludono ulteriori colpi di scena. Ma con Duran nel mirino, la squadra di Conte potrebbe aggiungere un altro talento di grande prospettiva al suo già affollato reparto offensivo.

