Il Napoli prima rischia, poi dilaga nel secondo tempo a Udine: Conte prova a non perdere il treno Atalanta

Udinese-Napoli 1-3, vittoria in rimonta per gli azzurri di Conte che ribaltano il risultato con un secondo tempo di pura energia: tre punti importanti in trasferta con una convincente rimonta nella ripresa. Conte prova a tenere il passo della capolista Atalanta, anch’essa vincente in trasferta a Cagliari.

Primo tempo: Udinese avanti con Thauvin

L’avvio del match vede il Napoli mantenere il possesso (71% nei primi 45 minuti), ma senza riuscire a creare vere occasioni da gol, complice un’Udinese aggressiva e ben organizzata. Neres, chiamato a sostituire Kvaratskhelia, alterna sprazzi di talento a errori sotto porta, sprecando una chiara opportunità. L’Udinese non sta a guardare: Ekkelenkamp e Thauvin impegnano Meret, e al 25’ arriva l’episodio chiave. Un tocco di mano di Lobotka in area viene punito con il rigore: Meret para il primo tiro di Thauvin, ma il francese ribadisce in rete per l’1-0. Il Napoli fatica a reagire e chiude il primo tempo senza mai dare l’impressione di poter ribaltare l’inerzia della partita.

Ripresa: il Napoli cambia marcia

Bastano cinque minuti nella ripresa per rimettere il risultato in parità. Un lancio in verticale di McTominay trova Lukaku, che vince il duello fisico con Giannetti e fulmina Sava per l’1-1. L’attaccante belga conferma il suo ottimo stato di forma, segnando un gol simile a quello realizzato contro il Milan.

Da quel momento, l’Udinese sparisce dal campo. Il Napoli prende il controllo totale del gioco, pur incontrando difficoltà nel trovare spazi. La svolta arriva al 76’: Neres semina il panico nella difesa friulana e, dopo una carambola fortunata, segna grazie a una deviazione di Giannetti. Cinque minuti più tardi, Anguissa chiude definitivamente i conti: servito da una sponda intelligente di Simeone, il centrocampista si inserisce in area e supera Sava con freddezza per il 3-1.

Gestione e tre punti preziosi

Gli ultimi minuti sono pura accademia per il Napoli, che amministra il vantaggio senza rischiare nulla. L’Udinese, dopo un buon primo tempo, non riesce mai a rendersi pericolosa nella ripresa. Con questa vittoria, il Napoli si conferma competitivo nella lotta per i vertici della classifica, dimostrando di poter reagire anche in situazioni complicate.

Leggi anche: