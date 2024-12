Juventus, le voci su Tonali a Gennaio e chi sarebbe disposto a sacrificare Giuntoli

Juventus, a sorpresa spunta una voce clamorosa per il calciomercato. E non riguarda la difesa, settore in emergenza a causa degli infortuni, a partire da quello che leader indiscusso del reparto Bremer. Giuntoli, invece, starebbe pensando di riportare in Italia Sandro Tonali, che al Newcastle non trova più molti spazi.

(Cds) "Idea Tonali per la Juventus .Il nome uscito dal summit di mercato di lunedì a Torino, servirebbe la cessione di un big" ► https://t.co/3uVm32hmhR pic.twitter.com/IeGsRgUcN6 — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) December 18, 2024

La necessità di una mezzala dinamica per rinforzare il centrocampo viene dal Mister Thiago Motta. Tonali risponde perfettamente a questo profilo e il suo arrivo potrebbe essere un tassello fondamentale per migliorare la qualità della rosa.

La dirigenza bianconera è comunque impegnata a coprire le lacune in difesa, che gli infortuni di Bremer e Cabal hanno reso evidenti. Ci sarà quindi almeno un colpo in arrivo anche per il reparto arretrato.

Dopo l’inizio di stagione altalenante, il mercato di gennaio potrebbe offrire l’occasione di cambiare marcia per i bianconeri. Cristiano Giuntoli ha promesso mosse mirate, come confermato ai microfoni di Mediaset: “Quanti colpi faremo a gennaio in difesa? Cominciamo da uno“.

Ma il “grande colpo”, ovviamente, sarebbe il Nazionale azzurro per rinforzare la mediana. Secondo le ultime voci, la dirigenza juventina sarebbe disposta a sacrificare almeno un giocatore importante, o anche due, per arrivare all’obiettivo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, a partire potrebbero essere Fagioli, che con Motta non trova spazio, e il giovane talento turco Yildiz.

Nonostante l’incastro complesso delle trattative, la società punta a soddisfare le richieste del tecnico per cambiare marcia nella seconda parte della stagione. Tonali rappresenta un sogno possibile, ma l’operazione richiederà sacrifici e decisioni coraggiose. La dirigenza è al lavoro per realizzare un mercato all’altezza delle aspettative e per rilanciare la squadra dopo un inizio altalenante.

