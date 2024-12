Roma, Ranieri parla di mercato ma glissa su Paulo Dybala: cosa serve ai giallorossi

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa a Trigoria in vista della sfida tra giallorossi e Parma, in programma domenica alle 12:30. Tra i temi affrontati, il mercato invernale e le voci sul possibile addio di Paulo Dybala. “Se ho parlato con Dybala? Io penso al 90% al campo. Ora il mio pensiero è rivolto al Parma, una squadra molto difficile da affrontare. Sarà una partita piena di gol e dovremo fare una grande prestazione”.

Sul mercato invernale e il futuro prossimo

Ranieri ha sottolineato la complessità del mercato di gennaio:

“È difficile trovare tutte le caratteristiche che vorremmo in un calciatore. Qui a Roma vogliamo giocatori da Roma, non sarà facile, soprattutto a gennaio. Cerchiamo profili che siano anche il futuro di questa squadra e faremo il massimo per migliorare”.

Alla domanda su quanti difensori servano, Ranieri ha risposto:

“Non li ho contati. Celik può fare bene come braccetto, anche se non mi piace questo termine. Vedremo comunque. Se c’è un’opportunità per migliorare, lo faremo. Non voglio prendere in giro nessuno”.

Ranieri ha evitato di sbilanciarsi sulla programmazione della prossima stagione:

“Non ci abbiamo ancora pensato. Io cerco di fare il mio meglio per aiutare la Roma. Sono qui perché sono tifoso, e qualsiasi cosa la società mi chieda, cerco di portarla avanti con il massimo impegno”.

Un Ranieri concreto e focalizzato, pronto a guidare la Roma con determinazione sia sul campo che nelle scelte di mercato.

